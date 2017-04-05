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ОАО "Брестское пиво" за 9 млн долларов покупать не захотели

06.04.2017 15:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Аукцион по продаже предприятия ОАО «Брестское пиво» не состоялся. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте предприятия.


Фото: brestbeer.by

Торги, назначенные на 11.00 4 апреля, не прошли ввиду отсутствия заявок.

ОАО «Брестское пиво» было выставлено на аукцион как единый имущественный комплекс с начальной ценой 17 420 000 рублей.

Предприятие признали банкротом 20 ноября 2014 года. По данным Минфина, по итогам 2015 года выручка «Брестского пива» составила 119,5 миллиарда неденоминированных рублей, чистый убыток — 22,7 миллиарда неденоминированных рублей.

8 апреля 2016 года был запланирован аукцион по реализации имущества ОАО «Брестское пиво»: склада тары и главного корпуса вина. Капитальные строения 1969 года постройки оценили соответственно в 6,7 и 39,1 миллиарда неденоминированных рублей. Как сообщал «Вечерний Брест», торги не состоялись по причине отсутствия заявок.

В мае прошлого года Экономический суд Брестской области продлил срок санации ОАО «Брестское пиво» на 12 месяцев. В беседе с «Вечерним Брестом» антикризисный управляющий предприятия Сергей Тельпук сообщил, что новый план санации предусматривал дальнейший рост объемов производства, увеличение доли предприятия на пивном рынке, чтобы улучшить инвестиционную привлекательность ОАО «Брестское пиво». По итогам работы за 2016 год планировалось выйти на безубыточную работу и своевременно рассчитаться по текущим платежам.

 
Теги: Брест
 
 
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Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

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