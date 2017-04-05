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ОАО "Брестское пиво" за 9 млн долларов покупать не захотели
06.04.2017 15:41 — Новости Экономики | Tut.by
Аукцион по продаже предприятия ОАО «Брестское пиво» не состоялся. Об этом сообщается в
Торги, назначенные на 11.00 4 апреля, не прошли ввиду отсутствия заявок.
ОАО «Брестское пиво»
Предприятие признали банкротом 20 ноября 2014 года. По
8 апреля 2016 года был запланирован аукцион по реализации имущества ОАО «Брестское пиво»: склада тары и главного корпуса вина. Капитальные строения 1969 года постройки оценили соответственно в 6,7 и 39,1 миллиарда неденоминированных рублей. Как
В мае прошлого года Экономический суд Брестской области продлил срок санации ОАО «Брестское пиво» на 12 месяцев. В беседе с «Вечерним Брестом» антикризисный управляющий предприятия Сергей Тельпук
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Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
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