МИНСК, 6 апр — Sputnik. Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский стал председателем наблюдательного совета крупнейшего государственного банка страны — ОАО "АСБ Беларусбанк", сообщили Sputnik в пресс-службе банка.

Там отметили, что на минувшей неделе состоялось заседание наблюдательного совета банка, на котором были избраны председатель и заместители председателя наблюдательного совета.

"Председателем совета стал первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский. Первым заместителем председателя набсовета избран министр экономики Владимир Зиновский, заместителем председателя — председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев", — сообщили в банке.

Там проинформировали, что также были назначены председатели комитетов при наблюдательном совете и утверждены составы комитетов.

Как ранее сообщал Sputnik, во второй половине марта Беларусбанк наконец получил нового руководителя — им стал бывший глава Могилевского управления Беларусбанка Виктор Ананич. Решение о его назначении было принято на внеочередном заседании наблюдательного совета банка. Ананич приступил к своим обязанностям с 23 марта.

Беларусбанк работал фактически без постоянного руководителя немногим больше трех месяцев. Предыдущий председатель правления Сергей Писарик по соглашению сторон 19 декабря 2016 года был освобожден от занимаемой должности. Его стремительная отставка стала поводом для того, чтобы в Байнете сразу вспомнили еще два громких увольнения топ-менеджеров банка, которые закончились уголовными делами. Так, летом 2016 года были задержаны два топ-менеджера Беларусбанка — Анатолий Боровик и Геннадий Господарик.

Беларусбанк является крупнейшим банком Беларуси, он полностью принадлежит государству. Доля активов Беларусбанка в банковской системе составляет около 42%. В 2016 году белорусские власти приняли решение продать пакет акций банка в размере до 25% инвестору, с этой целью в правительстве создана специальная рабочая группа. В ее обязанности входит, в том числе, согласование предварительной оценки стоимости акций. До 1 ноября 2017 года группа должна внести в правительство предложения о выборе покупателя. Ранее отмечалось, что в числе проявивших интерес к покупке миноритарного пакета Беларусбанка — известный венгерский банк.