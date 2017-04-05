﻿ Минская область готова к диалогу с Россельхознадзором о снятии ограничений на поставки продовольствия. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минская область готова к диалогу с Россельхознадзором о снятии ограничений на поставки продовольствия

06.04.2017 16:48 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минская область готова к диалогу с Россельхознадзором о снятии ограничений на поставки продовольствия в Россию. Об этом заявил первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар на состоявшейся сегодня в Москве комплексной презентации Минской области.

По мнению Игоря Макара, претензии, которые выдвигаются российской стороной, могут быть сняты в рабочем порядке.

Он также подчеркнул, что выпускаемая в области продукция производится по единым стандартам, независимо от того, поставляется она на внутренний рынок или в Россию.

Принявший участие в презентации, где была представлена и продовольственная группа товаров, член коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков отметил, что подобные мероприятия являются еще одним хорошим интеграционным форматом. «Здесь не нужно много говорить об испытаниях и соответствии, потребитель своими глазами видит, с чем имеет дело», — сказал министр ЕЭК.

Особенностью экспортных операций Минской области с Россией является значительный удельный вес поставок продовольственных товаров. В 2016 году на долю продовольствия пришлась треть (33,1%) экспорта, или $ 745,6 млн.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Претензии, которые выдвигаются российской стороной, могут быть сняты в рабочем порядке.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Матюшевский возглавил наблюдательный совет Беларусбанка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика