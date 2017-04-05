МИНСК, 6 апр — Sputnik. Национальный банк Беларуси с 19 апреля 2017 года снижает ставки по постоянно доступным операциям поддержки и изъятия банковской ликвидности, сообщили Sputnik в НБРБ.



© Sputnik / Виктор Толочко Ставка рефинансирования вновь снижается: зачем Нацбанк это делает?

Там проинформировали, что такое решение было принято правлением регулятора 29 марта.

"Начиная с 19 апреля 2017 года снижаются до уровня 17% годовых ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки текущей ликвидности банков и до уровня 9% годовых ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности", — сообщили в Нацбанке.

В настоящее время ставки по поддержке ликвидности составляют 18% годовых, по изъятию ликвидности — 10% годовых.

Ранее Нацбанк уже анонсировал снижение ставки рефинансирования — с 19 апреля она снижается на один процентный пункт до уровня 14% годовых. Ставки по поддержке и изъятию банковской ликвидности снижаются с этого же дня и на ровно такую же величину.