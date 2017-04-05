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НБРБ с 19 апреля снижает ставки по поддержке и изъятию ликвидности

06.04.2017 18:10 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр — Sputnik. Национальный банк Беларуси с 19 апреля 2017 года снижает ставки по постоянно доступным операциям поддержки и изъятия банковской ликвидности, сообщили Sputnik в НБРБ.

НБРБ с 19 апреля снижает ставки по поддержке и изъятию ликвидности
© Sputnik / Виктор Толочко
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Там проинформировали, что такое решение было принято правлением регулятора 29 марта.

"Начиная с 19 апреля 2017 года снижаются до уровня 17% годовых ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки текущей ликвидности банков и до уровня 9% годовых ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности", — сообщили в Нацбанке.

В настоящее время ставки по поддержке ликвидности составляют 18% годовых, по изъятию ликвидности — 10% годовых.

Ранее Нацбанк уже анонсировал снижение ставки рефинансирования — с 19 апреля она снижается на один процентный пункт до уровня 14% годовых. Ставки по поддержке и изъятию банковской ликвидности снижаются с этого же дня и на ровно такую же величину.

 
Теги: Минск
 
 
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Ставки по поддержке банковской ликвидности снижаются до 17% годовых, по изъятию ликвидности – до 9% годовых.

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