Традиционное послание президента белорусскому народу и парламенту предварительно запланировано на 21 апреля. Об этом TUT.BY рассказали несколько источников. Официального подтверждения пока получить не удалось.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Александр Лукашенко обычно выступает в Овальном зале Дома правительства в конце апреля. Исключение президент сделал лишь в 2006 и 2012 годах. Тогда обращение главы государства к народу и Национальному собранию состоялось в мае.

Обычно в послании глава государства озвучивает планы по развитию страны на ближайшую перспективу. В прошлом году речь президента длилась всего полтора часа, потом президент ответил на несколько вопросов депутатов.

За это время Лукашенко рассказал про возможность нового повышения пенсионного возраста через 5−6 лет, необходимости дедолларизации экономики и создания 50 тысяч новых рабочих мест. Тогда же он поручил омолодить госаппарат и определить новые критерии зарплат в образовании и признал, что без МВФ и зарубежных инвестиций Беларусь не сможет восстановить экономический рост.

Помимо депутатов, на послание президента обычно приглашают высших должностных лиц страны, членов правительства, руководителей органов госуправления, директоров крупнейших предприятий, дипломатов и журналистов.