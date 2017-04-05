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"Нанесли ущерб почти на 230 тысяч евро". КГБ задержал директора ОАО "Ивацевичдрев" и его сына

06.04.2017 19:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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КГБ Беларуси вскрыл преступную схему на ОАО «Ивацевичдрев». Как сообщил TUT.BY пресс-секретарь ведомства Дмитрий Побяржин, организовал ее генеральный директор предприятия Владимир Шульга.

На возглавляемое Шульгой предприятие импортное сырье закупалось по завышенной стоимости через подконтрольные иностранные компании.

В частности, по оценке следствия, ОАО «Ивацевичдрев» для производства древесно-стружечной плиты закупал импортный меланин. С 2014 года основными поставщиками данного сырья являлись иностранные компании «National Resources L.P.» (Литва) и «Great Imports/exports L.P.» (Шотландия). КГБ установило, что фактическими собственниками указанных иностранных компаний являются сын Шульги и его близкая знакомая Непляхович А.В.

Через эти фирмы меланин закупали у китайских производителей по цене 750−800 долларов за тонну. А на предприятие его реализовывали уже по цене 1350−1400 евро за тонну. В результате ОАО «Ивацевичдрев» нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 224 720 евро.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь (злоупотребление властью или служебными полномочиями повлекшее тяжкие последствия.) Все они задержаны и помещены под стражу.

КГБ продолжает проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

«Ивацевичидрев» — первое и фактически единственное относительно удачно модернизированное предприятие деревообработки. Владимир Шульга, экс-глава концерна «Беллесбумпром», возглавил предприятие в конце 2012 года. Тогда, в ноябре, с инспекцией на ОАО «Ивацевичидрев» приехал президент, чтобы выяснить, как выполняется программа модернизации предприятий деревообработки.

Глава государства отстранил от работы генерального директора Бориса Михнюка, руководителем предприятия приказал назначить председателя концерна «Беллесбумпром».

— Могу точно сказать, такого завода, как сейчас, который местами в мусорку превратился, у вас точно не будет. И это сделаете вы, возможно, с новым директором. Надо завтра в правительстве рассмотреть вопрос — Шульгу направить сюда директором завода, пока не наведет порядок, — распорядился тогда Александр Лукашенко.

 
 
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Установлено, что фактическими собственниками указанных иностранных компаний являются сын Шульги В.Э. - Шульга А.В., а также близкая знакомая сына Непляхович А.В.

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