81-летнего пенсионера Александра Лапицкого, который провел пять месяцев на принудительном психиатрическом лечении в Новинках за оскорбление президента и судей, перевели на лечение по месту жительства. Об этом сообщает правозащитный сайт spring96.org . Пенсионер провел в стационаре более пяти месяцев, правозащитники считали его политзаключенным.



Фото: svaboda.org

Как сообщает БелаПАН , со ссылкой на правозащитника Олега Волчека, Лапицкий был отпущен 5 апреля. «Вчера я привез постановление суда и забрал его из больницы, — рассказал Волчек. — Лапицкий теперь будет проходить лечение по месту жительства, будет состоять на учете, врач будет вести наблюдение и назначать ему препараты».

12 июля 2016 года Лапицкий был признан виновным в публичном оскорблении Александра Лукашенко, генерального прокурора Александра Конюка, а также ряда судей и прокуроров. Такое решение принял суд Фрунзенского района Минска в лице судьи Дмитрия Лукашевича.

Это было повторное рассмотрение дела в отношении Лапицкого, обвиняемого по ст. 368 (оскорбление президента Республики Беларусь), ст. 369 (оскорбление представителя власти), ст. 391 (оскорбление судьи или народного заседателя) УК. Первый раз дело рассматривалось в апреле 2016 года. Поводом для привлечения пенсионера к уголовной ответственности стали его обращения к разным чиновникам, в которых он использовал неподобающие выражения.

Обращения Лапицкого касались двух тем. Первая — незаконный, по его мнению, приговор в отношении его сына, признанного виновным в избиении своей супруги. Вторая — взрыв в минском метро, к которому, по мнению пенсионера, причастны должностные лица, включая президента. Эти письма Лапицкий также публиковал в своем блоге.

В апреле суд Фрунзенского района признал Лапицкого виновным и постановил направить его на принудительное лечение, поскольку экспертиза показала, что у мужчины хроническое психическое расстройство . Минчанин с этим не согласился и, заручившись поддержкой правозащитников, обжаловал решение судьи.

14 ноября прошлого года Лапицкий был принудительно направлен в психиатрическую больницу.