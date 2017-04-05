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"Экономика на пальцах" попробует понять, что же произошло между Москвой и Минском

06.04.2017 20:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 7 апреля в 14.15.

Трансляция также будет доступна на странице Facebook.

Очередная программа Сергея Чалого «Экономика на пальцах» будет посвящена встрече Лукашенко и Путина, которая случилась 3 апреля в Санкт-Петербурге. Напомним, после ее окончания белорусский президент заявил: «Между нашими странами не осталось нерешенных вопросов».

Так осталось или не осталось? На этот вопрос мы попробуем дать ответ в прямом эфире TUT.BY 7 апреля в 14.15. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 

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