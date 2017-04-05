Программа появится в прямом эфире 7 апреля в 14.15.

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Очередная программа Сергея Чалого « Экономика на пальцах » будет посвящена встрече Лукашенко и Путина, которая случилась 3 апреля в Санкт-Петербурге. Напомним, после ее окончания белорусский президент заявил: «Между нашими странами не осталось нерешенных вопросов».

Так осталось или не осталось? На этот вопрос мы попробуем дать ответ в прямом эфире TUT.BY 7 апреля в 14.15. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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