Белорусский МИД готов контактировать с зарубежными партнерами на любые темы. А вот метод окриков и поучений, который чаще всего использует Европарламент, с Беларусью не работает. Об этом заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, комментируя принятую сегодня Европарламентом резолюцию по Беларуси.

«Мы готовы обсуждать с нашими зарубежными партнерами любые темы, давать ответы на любые вопросы, в т.ч. те, по которым наши позиции расходятся. Именно в таком ключе мы общались с теми представителями ЕС, которых по-настоящему волнует будущее отношений с Беларусью», — отметил Мирончик.

По его словам, Европарламент чаще всего использует метод окриков и поучений, но с Беларусью это не работает. «Критика, если имеются для нее основания, должна носить конструктивный и непредвзятый характер, учитывать объективные реалии и процессы, происходящие в нашей стране и в регионе в целом. Принятая резолюция показывает, что Европарламент такую задачу перед собой не ставил», — заявил пресс-секретарь МИД.

Мирончик выразил сожаление, что депутаты Европарламента не ознакомились с официальной точкой зрения на события двухнедельной давности и не прояснили все вопросы в режиме прямого диалога.

«Понимаем, что преодоление негативных антибелорусских клише требует времени и политической мудрости. Подождем…» — подытожил он.

В резолюции, которая была одобрена 6 апреля , Европарламент осудил «репрессии до и во время демонстрации 25 марта» в Беларуси и назвал действия белорусских силовиков «непропорциональными и неуместными». Евродепутаты также призвали отменить декрет о тунеядстве и освободить всех арестованных демонстрантов. Во время дебатов, которые предшествовали голосованию по резолюции, звучали призывы вернуть санкции против официального Минска.