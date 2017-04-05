Западные политики должны посмотреть на свою «демократию», прежде чем критиковать Беларусь. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир», сообщает БЕЛТА .



Фото: president.gov.by

«Сегодня мне пришло письмо от группы конгрессменов Соединенных Штатов, в том числе там и известный персонаж Маккейн, который демократию в Беларуси ищет, что мы тут кого-то задержали и так далее, и тому подобное, — рассказал Александр Лукашенко. — Я ему пишу ответ: пускай они посмотрят на демократию в западных странах — совсем недавно и бомбили, и травили, и слезоточивый газ, и водометы, и дубины и в Брюсселе, и в Лондоне, и в Париже, и в Германии».

«Куда уже дальше? Оплот демократии. Посмотрите, что происходило после выборов, во время выборов Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки. Поэтому я ему подсказываю, что надо сначала туда посмотреть, на эту „демократию“. По крайней мере, мы никого слезоточивым газом не травили, — обратил внимание президент. — Понятна их цель».

Лукашенко также рассказал, что американских конгрессменов волнует и вопрос учений «Запад-2017», которые пройдут на территории Беларуси.

«Для них это какая-то опасность. А для нас не опасность, что сегодня НАТО активизировалось у наших границ? Россияне любят говорить, что это у границ России. Если это Калининград, то да. Но надо понимать, что это прежде всего у белорусских границ. И надо, чтобы европейцы, натовцы и Соединенные Штаты понимали, что в противовес когда-то мы создали совместную группировку на территории Беларуси и на западе России. Эта группировка живая, она готова действовать по обороне наших интересов. Мы при этом ни на кого не собираемся нападать, нам это не надо. Да и не способны мы сегодня воевать против всего мира. И Путин, и я это прекрасно понимаем. Но своего не отдадим. Поэтому они должны нас понимать», — приводит слова белорусского лидера его пресс-служба .

Телеверсия интервью будет показана в вечернем эфире телеканала «Мир» 7 апреля.