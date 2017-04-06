МИНСК, 6 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Россия компенсирует Беларуси цену на газ за счет реэкспорта нефти.

"То, что мы сегодня платим приличную цену за газ, это факт. Мы нашли развязки по этому вопросу, и Россия компенсирует нам это расхождение в нынешней цене и реальной цене за счет реэкспорта нефти", — заявил Лукашенко в интервью телеканалу "Мир".

Глава белорусского государства отметил, что "на нефть цены сейчас приемлемые, тут у нас (в Беларуси — Sputnik) проблем нет и не будет".

"Мы заканчиваем в ближайшее время модернизацию наших нефтеперерабатывающих заводов, хотя они и сейчас очень высокого уровня. Но закончим — выход светлых нефтепродуктов будет 95%, тогда вопрос по нефти отпадем сам по себе. Мы сможем с любого рынка покупать нефть, перерабатывать у себя и получать соответствующую прибыль. Это россияне тоже понимают", — подчеркнул Лукашенко.

Ранее вице-премьер Беларуси Владимир Семашко заявлял, что РБ договорилась с РФ о возобновлении поставок российской нефти в объеме 24 миллиона тонн в год с 2017 до 2024 года включительно. Также он сказал, что до 2019 года включительно из этих 24 миллионов тонн нефти 18 миллионов будут перерабатывать белорусские НПЗ, а шесть миллионов тонн будут "перетаможиваться". Вице-премьер не уточнял детали этого процесса, однако подчеркнул, что пошлины от этой "перетаможки" будут поступать в белорусский бюджет.