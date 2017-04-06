Весенние месяцы всегда были сложными для тех арендодателей, которые находятся в активном поиске квартирантов, и нынешний год не стал исключением. Если зимой спрос на съёмное жильё можно было назвать обычным, то в марте он стал откровенно низким. Судя по тому, как в сети искали аренду квартир в Минске на длительный срок, число потенциальных арендаторов сейчас примерно в 2 раза меньше, чем в “горячий” летний сезон.

На фоне слабого спроса происходит “затоваривание” рынка. Общее предложение выросло в марте на 8%, а всего с начала года свободных квартир стало больше на 19%.

Быстрее остальных прирастал в объёме сегмент 3-комнатных квартир (+9% за март). Количество 1-комнатных квартир увеличилось на 7%, 2-комнатных – на 2%.

Несмотря на увеличение предложения в последние месяцы, текущий его объём на 17% ниже, чем был год назад. Если в летние месяцы спрос сохранится на уровне прошлого года, это может привести к образованию дефицита бюджетных предложений, что в свою очередь вызовет рост среднего уровня цен.



