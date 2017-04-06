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Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2017 года
06.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Весенние месяцы всегда были сложными для тех арендодателей, которые находятся в активном поиске квартирантов, и нынешний год не стал исключением. Если зимой спрос на съёмное жильё можно было назвать обычным, то в марте он стал откровенно низким. Судя по тому, как в сети искали
На фоне слабого спроса происходит “затоваривание” рынка. Общее предложение выросло в марте на 8%, а всего с начала года свободных квартир стало больше на 19%.
Быстрее остальных прирастал в объёме сегмент 3-комнатных квартир (+9% за март). Количество 1-комнатных квартир увеличилось на 7%, 2-комнатных – на 2%.
В условиях стабильной ситуации на валютном рынке существенных колебаний цен на аренду за последний год также отмечено не было. Исключением можно назвать лишь период летнего ажиотажа, после которого средний ценовой уровень уже полгода сохраняется стабильным.
Если в феврале наметился пусть небольшой, но все-таки рост арендных ставок, то в марте динамика сменила “плюс” на “минус”. На конец первого весеннего месяца средние ставки аренды квартир в Минске составили:
1-комнатные квартиры - $225 (снижение на 0,4% по сравнению с февралем)
2-комнатные квартиры - $284 (без изменений)
3-комнатные квартиры - $346 (снижение на 2,8%).
Так выглядит ситуация с арендными ставками в микрорайонах Минска по результатам марта:
Благодаря тому, что
Максимальная доходность валютных депозитов также незначительно изменилась в марте, но уже со знаком “-”. Разрыв между двумя показателями растёт и есть вероятность продолжения этой тенденции, ведь в середине апреля Нацбанк в очередной раз понизит ставку рефинансирования на 1 процентный пункт.
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