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Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2017 года

06.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Весенние месяцы всегда были сложными для тех арендодателей, которые находятся в активном поиске квартирантов, и нынешний год не стал исключением. Если зимой спрос на съёмное жильё можно было назвать обычным, то в марте он стал откровенно низким. Судя по тому, как в сети искали аренду квартир в Минске на длительный срок, число потенциальных арендаторов сейчас примерно в 2 раза меньше, чем в “горячий” летний сезон.

На фоне слабого спроса происходит “затоваривание” рынка. Общее предложение выросло в марте на 8%, а всего с начала года свободных квартир стало больше на 19%.

Быстрее остальных прирастал в объёме сегмент 3-комнатных квартир (+9% за март). Количество 1-комнатных квартир увеличилось на 7%, 2-комнатных – на 2%.

Несмотря на увеличение предложения в последние месяцы, текущий его объём на 17% ниже, чем был год назад. Если в летние месяцы спрос сохранится на уровне прошлого года, это может привести к образованию дефицита бюджетных предложений, что в свою очередь вызовет рост среднего уровня цен.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2017 года

В условиях стабильной ситуации на валютном рынке существенных колебаний цен на аренду за последний год также отмечено не было. Исключением можно назвать лишь период летнего ажиотажа, после которого средний ценовой уровень уже полгода сохраняется стабильным.

Если в феврале наметился пусть небольшой, но все-таки рост арендных ставок, то в марте динамика сменила “плюс” на “минус”. На конец первого весеннего месяца средние ставки аренды квартир в Минске составили:

1-комнатные квартиры - $225 (снижение на 0,4% по сравнению с февралем)

2-комнатные квартиры - $284 (без изменений)

3-комнатные квартиры - $346 (снижение на 2,8%).

На данный момент аренда 1-комнатной квартиры в Минске в среднем на 14% дороже, чем была год назад. 2-комнатные квартиры подорожали за это время на 7%, а у “трёшек”, напротив, наметился небольшой спад (-3%).

Так выглядит ситуация с арендными ставками в микрорайонах Минска по результатам марта:

Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2017 года
Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2017 года

Благодаря тому, что цены на квартиры в Минске в феврале снижались быстрее, чем дешевела аренда, индекс доходности аренды сделал очередной маленький шаг вверх и достигнул отметки в 5,83% годовых, что является самым высоким значением за последние 20 месяцев.

Максимальная доходность валютных депозитов также незначительно изменилась в марте, но уже со знаком “-”. Разрыв между двумя показателями растёт и есть вероятность продолжения этой тенденции, ведь в середине апреля Нацбанк в очередной раз понизит ставку рефинансирования на 1 процентный пункт. 

Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2017 года
 
Теги: Минск
 
 
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Традиционно, весна – лучшее время для поиска съёмного жилья. Обширный выбор объектов позволяет найти приемлемый вариант за достаточно короткий срок. Парадокс...

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