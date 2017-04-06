«Ипотеку я оформляла в 2013 году за 3,3% годовых. У меня еще не было ПМЖ, а только вид на жительство»

— Теперь у меня свое агентство недвижимости. Открывали мы его с двумя партнерами в равных долях. Сейчас нас осталось двое, и у меня основная доля. В Чехии стать агентом по недвижимости может любой желающий. Оформить документы частного предпринимателя можно за один рабочий день, открыть ООО — за две недели. Никаких специальных лицензий и разрешений на эту деятельность получать не надо. Есть мнение, что это очень вредит отрасли, и теперь я с ним на 100% согласна.

Первые четыре года я арендовала жилье и сменила около 9 адресов за этот срок. А в 2013 году наконец-то оформила ипотеку и купила свое жилье. Аренда мне обходилась в сумму от 6.000 (€221) до 10.000 крон (€368) в месяц, в зависимости от того, жила я с кем-то или одна. Мне повезло — всегда подворачивался или бойфренд, или хорошая подруга, так что жить с чужими людьми не пришлось. Первая и последняя квартира, которую я снимала сама, находилась в центре и прямо на станции метро, но кухня там занимала чулан размером 1х1 метр. В нее помещалось два шкафчика и мойка. Меня устраивало.

«Цены на аренду выросли, и за €370 снять можно разве что конуру на окраине города»

Сейчас цены на аренду выросли, и за 10.000 крон (€368) я бы сняла разве что конуру на окраине города. Что-то приличное близко к центру, хоть и малогабаритное, можно найти за 12.000 (€442) и выше. Цены я называю, включая расходы на коммуналку и энергию, ведь арендатору все равно, какая часть квартплаты идет в карман хозяина, а какая – на ЖКХ. Имеет значение сумма расходов на жилье в месяц. Коммуналка обходится в 50-100 крон (€1,8-3,68) за квадратный метр, включая электричество. Вилка такая большая, потому что все зависит от состояния дома, его энергетического класса, наличия в доме дополнительных услуг вроде сада или рецепции. Я отдельно упоминаю электроэнергию, потому что электричество и газ платятся напрямую поставщикам, а остальные услуги и вода — управляющей компании. Самое затратное — это, конечно, отопление. Расходы на него зависят от способа, он в каждой квартире свой.

Квартира, которую я себе купила, находится в центре, в старом кирпичном фонде. Наш дом когда-то выкупила маленькая строительная компания, расселила его, сделала ремонт общих частей и надстроила два этажа, после чего распродала дом по квартирам. Мне нравится жить в доме с историей, который при этом внутри соответствует всем современным стандартам. Это очень распространенный вариант мелкого девелопмента на пражском рынке.

У меня по местным меркам «двушка» 42 кв.м. Планировка называется 2+kk, то есть одна спальня + общая комната с кухней. Вот этот вариант кухни, совмещенной с общей комнатой, который обозначается «+kk», больше всего распространен в Праге. Привычный для нас вариант с отдельной малометражной кухней здесь обозначается «+1» и встречается редко. В основном в типовых панельках социалистических времен, и иногда в старом фонде. Ипотеку я оформляла в 2013 году за 3,3% годовых. У меня еще не было ПМЖ, а только вид на жительство. Я тогда очень радовалась этой ставке. Мой первый ежемесячный платеж по ипотеке обходился в 8.000 крон (€295), с коммуналкой выходило 11.000 крон (€405) в месяц, и это уже было дешевле, чем арендовать такую же квартиру.