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Золотовалютные резервы за март снизились на $6,2 млн

07.04.2017 09:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр — Sputnik. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 апреля сохранились на уровне свыше пяти миллиардов долларов — по стандартам МВФ они снизились незначительно и составили 5 миллиардов 16,1 миллион долларов, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей Национального банка страны.

По данным НБРБ, за март ЗВР, рассчитанные по стандартам МВФ, снизились на 6,2 миллиона долларов (на 0,1%) после роста в феврале 2017 года на 37,3 миллиона долларов (на 0,7%). По итогам первого квартала 2017 года прирост резервов составил 88,9 миллионов долларов (1,8%).

ЗВР, рассчитанные по национальным стандартам, на 1 апреля составили 5 миллиардов 409,1 миллиона долларов. Они снизились за март на 199,3 миллиона долларов (на 3,6%) после роста в феврале 2017 года на 214,2 миллиона долларов (на 4%). За январь-март резервы в национальном определении выросли на 224,1 миллион долларов, или на 4,3%.

В Нацбанке отметили, что сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте, а также снижение цены золота на международном рынке драгоценных металлов.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином валютных гособлигаций, поступления нефтяных пошлин, а также покупка Нацбанком валюты.

В 2016 году ЗВР Беларуси по стандартам МВФ увеличились на 751,4 миллиона долларов (на 18%), до 4 миллиардов 927,2 миллиона долларов на 1 января 2017 года.

Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост ЗВР не менее чем на 500 миллионов долларов.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Падение ЗВР было обусловлено погашением долгов Нацбанка и правительства, а также снижением мировых цен на золото. Тем не менее, ЗВР удержались на уровне свыше $5...

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