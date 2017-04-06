Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 6 апреля указ №109, который формулирует правовые условия для предоставления физлицам во владение и пользование квартир и домов по договорам лизинга (финансовой аренды).

Раньше в Беларуси лизинга не было?

Белорусы имели и ранее возможность приобретать жилье в лизинг, однако теперь все аспекты финансовой аренды упорядочены и прописаны в законодательстве. По словам пресс-службы главы государства, документ направлен на "активизацию рынка жилой недвижимости и повышение доступности жилья для граждан".

Теперь в белорусском законодательстве четко прописаны все нормы лизинга жилых помещений, а также иные нюансы финансовой аренды. Например, теперь лизингополучатели будут оплачивать коммунальные услуги как физлица (ранее — как юридические), а также четко прописана норма о том, что полученное в лизинг жилье нельзя использовать для предпринимательской деятельности. Есть и ряд иных изменений.

Кто и как может получить квартиру в лизинг?

Жилые одноквартирные дома или квартиры в лизинг могут получать только физические лица, постоянно проживающие в стране. Гражданином Беларуси быть не обязательно.

Для получения жилья в лизинг жителю республики необходимо обратиться в лизинговую компанию, с которой в последующем будет заключен соответствующий договор. Согласно указу президента, этот договор будет подлежать обязательной госрегистрации.

Одновременно с получением жилья в лизинг, гражданин оставляет за собой право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий — до тех пор, пока он не завершит выплаты по лизингу и не получит жилье в собственность.

Зарегистрировать в полученном в лизинг жилье супруга, родителей или детей можно будет без согласия лизингодателя или иных совершеннолетних членов семьи.

Как уточнили в Нацбанке, механизм лизинга также подразумевает гибкость в плане оценки платежеспособности лизингополучателя — она может осуществляться с учетом совокупных доходов членов семьи лизингополучателя, которые будут проживать в жилом помещении, передаваемом в лизинг.

Можно ли передать лизинговое жилье по наследству?

Лизингополучатель вправе передать свои права и обязанности другим лицам — не только по наследству, но и при иной необходимости. Для этого необходимо письменное согласие лизингодателя.

"Переход прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) к другому лицу осуществляется в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту передачи этих прав и обязанностей", — указано в документе.

Условия лизинга о стоимости, сроке временного владения и пользования предметом лизинга не подлежат дальнейшему изменению по соглашению между сторонами после передачи прав и обязанностей лизингополучателя.

За период лизинга квартира может резко подорожать?

Согласно разъяснениям Нацбанка, "в период действия договора лизинга не допускается увеличение лизинговыми организациями лизинговых платежей по договору лизинга при увеличении рыночной стоимости жилых помещений, ставок аренды по аналогичным жилым помещениям, а также иных обстоятельствах, прямо не влияющих на увеличение инвестиционных расходов лизингодателя по договору лизинга".

Таким образом, если за период выплат по лизингу рыночная стоимость вашей квартиры выросла на 10% — лизингодатель все равно не имеет права повышать ваши выплаты за финансовую аренду помещений. Все условия выплат указываются на момент заключения договора.

Что еще нового и когда это заработает?

Указ нормирует требования к лизинговым компаниям, указывает права сторон и направлен на защиту прав лизингополучателей.

Прописаны в документе и финансовые аспекты при досрочном расторжении договоров лизинга жилья, в том числе по вине любой из сторон. Появляется возможность и согласовывать сроки выплат — так, если у вас зарплата 20-го числа каждого месяца, то вы можете договориться о выплатах в эти дни.

Указ №109 вступит в силу через полгода, а текущие лизинговые договоры необходимо привести в соответствии с новыми нормами уже в течение трех месяцев.