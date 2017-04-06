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Дворкович: переговоры с Минском по нефтегазовому спору завершаются
07.04.2017 12:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр — Sputnik. Переговоры России и Беларуси по нефтегазовому вопросу перешли в завершающую стадию, очередная встреча пройдет сегодня, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
© AFP/ Dmitry Lovetsky / POOL
"Буквально сейчас мы, надеюсь, завершаем переговоры с белорусскими партнерами. Базовые договоренности на три года вперед достигнуты, нам предстоит еще очень сложная работа по формированию общих рынков электроэнергии, газа, других видов продукции", — сказал Дворкович, выступая на коллегии Минэнерго РФ.
По его словам, в пятницу он намерен провести переговоры с белорусскими партнерами.
"Я должен буду скоро на переговоры с белорусами уехать, к сожалению, сложные партнеры, сложные переговорщики, но надеюсь, результат будет достигнут", — сказал он.
© Sputnik/ Сергей Пушкин, Михаил Луханин
Посол России в Республике Беларусь Александр Суриков о нефтегазовом вопросе
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Достигнуты базовые договоренности на три года, вице-премьер РФ назвал белорусских коллег сложными переговорщиками, но понадеялся на хороший результат.
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