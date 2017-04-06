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Дворкович: переговоры с Минском по нефтегазовому спору завершаются

07.04.2017 12:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр — Sputnik. Переговоры России и Беларуси по нефтегазовому вопросу перешли в завершающую стадию, очередная встреча пройдет сегодня, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Дворкович: переговоры с Минском по нефтегазовому спору завершаются
© AFP/ Dmitry Lovetsky / POOL
Утром деньги, вечером стулья: разрешен ли нефтегазовый спор?

"Буквально сейчас мы, надеюсь, завершаем переговоры с белорусскими партнерами. Базовые договоренности на три года вперед достигнуты, нам предстоит еще очень сложная работа по формированию общих рынков электроэнергии, газа, других видов продукции", — сказал Дворкович, выступая на коллегии Минэнерго РФ.

По его словам, в пятницу он намерен провести переговоры с белорусскими партнерами.

"Я должен буду скоро на переговоры с белорусами уехать, к сожалению, сложные партнеры, сложные переговорщики, но надеюсь, результат будет достигнут", — сказал он.

(2:59 / 18.89Mb / просмотров видео: 54)
Sputnik/ Сергей Пушкин, Михаил Луханин
© Sputnik/ Сергей Пушкин, Михаил Луханин
Посол России в Республике Беларусь Александр Суриков о нефтегазовом вопросе
 
Теги: Минск
 
 
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Достигнуты базовые договоренности на три года, вице-премьер РФ назвал белорусских коллег сложными переговорщиками, но понадеялся на хороший результат.

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