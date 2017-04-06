МИНСК, 7 апр — Sputnik. Инспекторы Россельхознадзора, работающие в эти дни в Беларуси, будут готовы представить белорусским коллегам для обсуждения предварительные результаты инспекции 12 апреля, сообщили Sputnik в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Как ранее сообщал Sputnik, в Беларуси с 9 апреля работают инспекторы Россельхознадзора. По данным белорусской стороны, они отправились с проверками на предприятия Гомельской и Брестской областей, в то время как глава ведомства Сергей Данкверт сообщил, что в первую очередь они поехали в Минскую область.

"В среду 12 апреля в Минске состоится обсуждение со специалистами Россельхознадзора промежуточных итогов этих инспекций", — сказали в Минсельхозпроде.

Там отметили, что инспекторы Россельхознадзора работают на разных предприятиях Беларуси — как на тех, которые закрыты для поставок в РФ, так и на тех, которым разрешены такие поставки.

По итогам переговоров президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге в Минсельхозпроде Беларуси заявляли, что в Минске рассчитывают на снятие ограничений по поставкам сельхозпродукции в Россию в апреле. Ограничения действуют в отношении 12 молочных предприятий, восьми мясокомбинатов и трех крупных птицефабрик Беларуси.