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Президент Беларуси высказался по поводу ОДКБ и СНГ

07.04.2017 12:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» рассказал, какие выгоды получает государство от участия в ОДКБ, а также порассуждал о будущем СНГ.

«Выгода в том, что мы получаем самые современные знания, прежде всего о нынешних войнах. Мы и сами здесь не отстаем, у нас развивается военная наука, но прежде всего и от Российской Федерации мы получаем эти знания. Тут у нас все военные действуют заодно: и министры, и генералы, да и мы с президентом Путиным в теме всегда находимся», — рассказал Александр Лукашенко.

Кроме того, Беларусь имеет возможность развивать вместе с другими государствами — членами ОДКБ военно-промышленную отрасль, а значит, получать самое современное вооружение. «Если нам нужны, допустим, какие-то летательные аппараты, самолеты, бронетехника (мы модернизируем и свою технику, которая у нас есть), мы новейшее вооружение закупаем именно в России по внутрироссийским ценам. Это тоже очень важно — мы можем обеспечивать свою армию самыми современными видами вооружений», — обратил внимание Лукашенко.

«Если бы ОДКБ не было, не думаю, что эти процессы в наших государствах, даже в России, шли так активно. Все-таки это способствует в том числе анализу ситуации в мире и выработке совместных действий, — отметил глава государства. — Вместе мы увидели опасность, допустим, кибератак (это самое опасное сегодня). Вместе мы начинаем вести информационное противоборство, потому что нас атакуют постоянно информационно. Да и у нас проблем хватает, мы друг на друга порой наскакиваем в информационном поле, а это не что иное, как информационное противоборство, которое может привести к войне. То есть появились новые виды угроз, мы это вместе видим и вместе начинаем реагировать. Это тоже благодаря ОДКБ».

СНГ поставят памятник, если оно решит проблему Приднестровья, Нагорного Карабаха или Донбасса

Рассуждая о будущем СНГ, глава государства отметил, что предлагаемые реформы кажутся незначительными на фоне существующих проблем. Например, можно ли сравнивать попытки сделать более эффективным аппарат Содружества с существующими конфликтами между государствами?

«Если бы мы в рамках СНГ решили приднестровскую проблему, Нагорного Карабаха проблему, проблему Донбасса в Украине, тогда надо где-то в центре евразийского пространства поставить памятник Содружеству Независимых Государств. Но мы же этого не делаем. И порой не делаем не потому, что нельзя сделать, а потому что разные интересы. А проблему решать надо», — заявил Александр Лукашенко.

При разрешении данных конфликтов, считает президент, необходимо исходить из интересов людей. «В Нагорном Карабахе что, люди хорошо живут, постоянно подвергаясь определенным военным проблемам? Они просто живут и ждут, что завтра что-то случится, не дай бог, бомба на голову упадет. Это нормально? Это ненормально! Кому это выгодно? Никому!» — подчеркнул он.

«Надо решить вот эти вопросы, которые лежат на поверхности в СНГ, прежде чем заглядывать в будущее, — считает глава государства. — И, решая эти вопросы, мы увидим новые стратегические направления, по которым нам надо будет действовать».

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир" рассказал, какие выгоды получает государство от участия в ОДКБ, а...

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