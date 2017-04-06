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В Бресте демократы отправили заявку на митинг и демонстрацию

07.04.2017 13:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Демократы подали заявку на проведение 1 мая демонстрации и митинга в центре Бреста.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Авторами обращения к местным властям стали руководители областных организаций Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский, Объединенной гражданской партии Владимир Вуек и партии БНФ Дмитрий Шиманский.

По словам Игоря Масловского, во время митинга планируется обсудить темы декрета № 3, повышения пенсионного возраста, лишения социального трудового стажа, коммерциализации здравоохранения и образования.

Дмитрий Шиманский добавил, что 1 мая организаторы мероприятия также планируют отчитаться по резолюциям митинга на День воли в Бресте, которые направили местным властям.

«Два ответа мы должны получить от городских властей — это касается создания общественного Совета и увеличения количества мест для проведения пикетов, митингов, демонстраций в центре города», — отметил собеседник.

 
Теги: Брест
 
 
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Одной из тем массового мероприятия станет декрет №3.

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