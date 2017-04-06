Демократы подали заявку на проведение 1 мая демонстрации и митинга в центре Бреста.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Авторами обращения к местным властям стали руководители областных организаций Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский, Объединенной гражданской партии Владимир Вуек и партии БНФ Дмитрий Шиманский.

По словам Игоря Масловского, во время митинга планируется обсудить темы декрета № 3, повышения пенсионного возраста, лишения социального трудового стажа, коммерциализации здравоохранения и образования.

Дмитрий Шиманский добавил, что 1 мая организаторы мероприятия также планируют отчитаться по резолюциям митинга на День воли в Бресте , которые направили местным властям.

«Два ответа мы должны получить от городских властей — это касается создания общественного Совета и увеличения количества мест для проведения пикетов, митингов, демонстраций в центре города», — отметил собеседник.