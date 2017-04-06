В отношении обанкротившегося ОАО «Кричевгрузавто» 3 апреля открыто конкурсное производство, сообщает областной Экономический суд. На заседании 13 июля решат, пойдет ли предприятие по пути санации или ликвидации.



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Во время открытого судебного заседания суд установил, что кредиторская задолженность «Кричевгрузавто» составляет более 485 тыс. рублей. Списочная численность работников предприятия на сегодняшний день составляет 31 человек.

Решение о признании предприятия банкротом приняли акционеры в начале этого года с согласия облисполкома и подали заявление в суд. Производство по делу об экономической несостоятельности «Кричевгрузавто» открыли 26 января .

На заседании суда установили, что «Кричевгрузавто» неплатежеспособно, причем его неплатежеспособность возникла в 2012 году, а в 2013-м — приобрела устойчивый характер. У предприятия нет собственных оборотных средств. Чистый убыток за 2015 год составил 97 тыс. рублей, а за 9 месяцев 2016 года — около 66 тыс. рублей.

По состоянию на октябрь 2016 года финансовые обязательства должника составляли 327 тыс. рублей, или 48% стоимости активов предприятия. В штате ОАО числились 35 работников.

Чуть ранее, в конце сентября 2016 года, поползли слухи о том, что из-за тяжелого экономического положения кричевская компания по грузоперевозкам перейдет на одночасовой рабочий день. Высказывались предположения об объединении «Кричевгрузавто» с кричевским филиалом «Автобусный парк № 3» ОАО «Могилевоблавтотранс». Тогда директор предприятия Владимир Ильенков сказал TUT.BY , что вся эта информация не соответствует действительности и порекомендовал «не делить шкуру неубитого медведя». На тот момент в «Кричевгрузавто» работал 51 человек.

ОАО «Кричевгрузавто» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 20 июня 1994 года. Органом, осуществляющим владельческий надзор, является Могилевский областной исполнительный комитет, которому принадлежит 37,3% акций предприятия. Акционерами общества также являются совместное общество с ограниченной ответственностью «Брествнештранс» — 41,2% акций и физические лица — 21,5% акций. Основной вид деятельности общества — перевозка грузов.