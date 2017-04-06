Россия готова возобновить поставки нефти в Беларусь в прежнем объеме уже с 13 апреля. Данный вопрос сейчас обсуждается белорусской и российской сторонами.

Как сообщил сегодня глава российского Министерства энергетики Александр Новак, Россия может возобновить поставки нефти в Беларусь в прежних объемах уже с 13 апреля. По словам Новака, стороны обсуждают именно эту дату.

Глава российского Минэнерго рассказал, что поставки нефти могут возобновиться после того, как будут завершены работы над документами по внесению изменений в межправительственное соглашение.

Новак также подчеркнул, что Россия снимает с Беларуси обязательство поставки в РФ переработанной нефти (1 млн тонн в год), и в будущем стороны будут строить отношения на рыночных условиях.

Ранее мы сообщали о том, что 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели долгожданную двухстороннюю встречу и закончили ее на невиданном в последнее время позитиве: все спорные вопросы решены, скоро в Беларусь пойдет российская нефть.

Немногим позже белорусский вице-премьер Владимир Семашко сообщил , что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти вплоть до 2024 года. А российская сторона заявила о том , что имеет все технические возможности для перекачки в Беларусь 24 млн тонн нефти в год.

Однако эксперты не спешат радоваться : похоже, пока ничего не решено, ничего не сделано и ситуация в белорусско-российских отношениях не изменилась ни на йоту.