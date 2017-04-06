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Россия может возобновить поставки нефти в Беларусь уже через неделю
07.04.2017 15:27 — Новости Экономики | БДГ
Россия готова возобновить поставки нефти в Беларусь в прежнем объеме уже с 13 апреля. Данный вопрос сейчас обсуждается белорусской и российской сторонами.
Как сообщил сегодня глава российского Министерства энергетики Александр Новак, Россия может возобновить поставки нефти в Беларусь в прежних объемах уже с 13 апреля. По словам Новака, стороны обсуждают именно эту дату.
Глава российского Минэнерго рассказал, что поставки нефти могут возобновиться после того, как будут завершены работы над документами по внесению изменений в межправительственное соглашение.
Новак также подчеркнул, что Россия снимает с Беларуси обязательство поставки в РФ переработанной нефти (1 млн тонн в год), и в будущем стороны будут строить отношения на рыночных условиях.
Ранее мы сообщали о том, что 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин
Немногим позже белорусский вице-премьер
Однако эксперты
При этом белорусский
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Россия готова возобновить поставки нефти в Беларусь в прежнем объеме уже с 13 апреля. Данный вопрос сейчас обсуждается белорусской и российской сторонами.
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