﻿ Россия может возобновить поставки нефти в Беларусь уже через неделю. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия может возобновить поставки нефти в Беларусь уже через неделю

07.04.2017 15:27 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Россия готова возобновить поставки нефти в Беларусь в прежнем объеме уже с 13 апреля.  Данный вопрос сейчас обсуждается белорусской и российской сторонами.

Как сообщил сегодня глава российского Министерства энергетики Александр Новак, Россия может возобновить поставки нефти в Беларусь в прежних объемах уже с 13 апреля. По словам Новака, стороны обсуждают именно эту дату.

Глава российского Минэнерго рассказал, что поставки нефти могут возобновиться после того, как будут завершены работы над документами по внесению изменений в межправительственное соглашение.

Новак также подчеркнул, что Россия снимает с Беларуси обязательство поставки в РФ переработанной нефти (1 млн тонн в  год), и в будущем стороны будут строить отношения  на рыночных условиях.

Ранее мы сообщали о том, что 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели долгожданную двухстороннюю встречу и закончили ее на невиданном в последнее время позитиве: все спорные вопросы решены, скоро в Беларусь пойдет российская нефть.

Немногим позже белорусский вице-премьер Владимир Семашко сообщил, что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти вплоть до 2024 года. А российская сторона заявила о том, что имеет все технические возможности для перекачки в Беларусь 24 млн тонн нефти в год.

Однако эксперты не спешат радоваться: похоже, пока ничего не решено, ничего не сделано и ситуация в белорусско-российских отношениях не изменилась ни на йоту.

При этом белорусский долг «Газпрому» за поставленный в страну газ превышает 700 млн долларов. В случае его невыплаты увеличение поставок нефти Беларуси не светит

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия готова возобновить поставки нефти в Беларусь в прежнем объеме уже с 13 апреля.  Данный вопрос сейчас обсуждается белорусской и российской сторонами.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
В Бресте демократы отправили заявку на митинг и демонстрацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика