Европа и Россия сегодня проснулись, а США легли спать с новостями об американском ракетном ударе по сирийской авиабазе Шейрат. Дамаск заявил о шести жертвах. Союзники по НАТО, Саудовская Аравия и Израиль поддержали Дональда Трампа, Москва — резко осудила. Почему так произошло и что теперь будет — в пяти вопросах и ответах TUT.BY



Фото: Reuters

Почему Трамп решил бомбить Сирию?

По данным США, именно с авиабазы Шейрат сирийская авиация нанесла удар с применением химического оружия по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Ранее Дональд Трамп назвал эту атаку «оскорблением человечества». Ее жертвами стали десятки мирных жителей . Дамаск причастность к удару отрицал, Москва поддержала союзника.

Ранее сначала кандидат, а потом президент Трамп выступал резко против американского вмешательства в войну в Сирии и заявлял, что пусть лучше с ИГИЛ воюет Россия. Трамп также заявлял, что несмотря на то, что Башар Асад — диктатор, те, с кем он воюет, могут быть еще хуже. Сегодня Трамп признал, что новый случай применения химического оружия перешел для него «много линий» и изменил его взгляд на ситуацию. В своих последних выступлениях на эту тему Трамп действительно был эмоционален.



Фото: Reuters

Критики Трампа в США указывают, что решительность президента может объясняться его рекордно низким рейтингом одобрения (35% по последним данным) и желанием не выглядеть слабым лидером. Именно в этом он упрекал своего предшественника Обаму: тот сначала назвал применение химического оружия «красной чертой» в 2013 году, а потом не сдержал свое обещание о военном ударе по Сирии, когда Дамаск химическое оружие применил. Любопытно, что тогда Трамп призывал Обаму не вмешиваться в ситуацию в Сирии.

Удары США нарушают международное право?

Формально — да. Сирия — суверенное государство, и военные удары по его территории могут наноситься только в порядке самообороны, с согласия правительства Сирии или с санкции Совета Безопасности ООН. Россия в Совбезе ООН не допускает принятия резолюций даже с резким осуждением Дамаска, поэтому шанса на утверждение военного удара не было. К слову, США нанесли удар через полчаса после провала очередных консультаций по Сирии в Совбезе ООН.

Но за годы войны в Сирии неприкосновенность ее территории неоднократно нарушали и сами США , и Турция , и Израиль . По факту Сирия сегодня не рассматривается мировыми игроками и соседями как полноценное суверенное государство, а, скорее, — как сплошную зону боевых действий, где все стороны преследуют свои интересы. С сентября 2014 года международная коалиция по борьбе с «Исламским государством» во главе с США наносит авиаудары по позициям исламских боевиков, параллельно оказывая поддержку сирийской оппозиции. Спустя год в боевых действиях в Сирии против ИГ, но уже на стороне правительственных войск, начала участвовать Россия.

США не в первый раз наносит удары по территории других стран без разрешения Совбеза и местных властей (Югославия, Ирак, Пакистан), поэтому ничего принципиально нового с правовой точки зрения в последних ударах по Сирии нет.

Какой же Трамп теперь пророссийский?

Удары по позициям сирийского правительства — пока что самый враждебный шаг новой администрации США по отношению к России, так как Башар Асад — самый верный союзник Москвы в регионе. Вашингтон поставил Москву в известность о готовящемся ударе, но не стал спрашивать ее мнения на этот счет.

Александр Баунов, фото: The Village

Но Трамп никогда и не был пророссийским политиком, этот образ был создан его оппонентами, убежден главный редактор аналитического сайта carnegie.ru, бывший дипломат Александр Баунов. Отчасти именно желанием смыть с себя это клеймо можно объяснить резкий жест президента США. А также — желанием показать, что он способен на то, на что Обама не был способен.

— В Кремле Трамп декабря-января рассматривался скорее как дружественный политик, с которым могут быть связаны новые смелые совместные инициативы. Трамп февраля рассматривался как человек, который оказался слабым, не смог победить своих противников внутри страны, не может набрать команду, связан конгрессом, теряет союзников, но он хотя бы вернул Америку на землю. А сейчас Трамп для Москвы — человек, с которым предстоит все начинать сначала.

Что будет с отношениями Москва - Вашингтон?

Пока что Россия назвала действия США « агрессией под надуманным предлогом » и приостановила меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии.

Отношения между Россией и США сегодня уже очень плохие, ухудшать их еще больше — опасно для всех, отмечает Александр Баунов.

— Они (российское руководство. — TUT.BY), конечно, сейчас в очень сложном положении. Они должны доказать, что Трамп может не все. Потому что если он убедится, что он может все делать в одностороннем порядке, почему бы ему тогда не решить украинский вопрос. Россия попытается дать США понять, что цена односторонних действий будет выше, чем им кажется.

Дальнейшее развитие событий зависит от того, станут ли правилом удары США по сирийским войскам, и если так — то пострадают ли при этом российские военные.

Изменят ли удары США ход сирийской войны?

Сергей Богдан. Фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

Удары по авиабазам — нет, они имеют символическое значение, считает аналитик Центра Острогорского, эксперт по Ближнему Востоку Сергей Богдан.

— Гэта грамадзянская вайна, дзе няма суцэльнага фронту. Гэта вайна — шэраг дробных сутычак, лакальных аперацый, дзе задзейнічаны ў асноўным не авіяцыя ці цяжкія ўзбраенні, а пяхота. Бамбаванне нават дзесяці авіябаз сірыйскага ўраду нічога ў гэтым плане не зменіць, пакуль у іх ёсць пяхота. Прычым не толькі свая, але і Ірана, і ліванскай групоўкі «Хезбала».

Политолог не считает, что Вашингтон решил менять сирийский режим. Для этого потребовалось бы сначала разорвать связи Башара Асада с Россией и Ираном.

— Для Вашынгтона гэта пытанне ўздзеяння на Тэгеран і на Маскву. Ірак ў 2003 годзе быў нашмат больш ізаляваны, чым Сірыя зараз, каб пачынаць такую аперацыю.