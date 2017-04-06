Беларусь крайне обеспокоена эскалацией напряженности в Сирии и исходит из «необходимости безусловного соблюдения норм международного права и недопустимости односторонних действий без санкции Совета Безопасности ООН». Об этом говорится в комментарии МИД Беларуси.

Минск призывает все вовлеченные стороны «предпринять действенные меры по деэскалации конфликта и продолжить поиск путей его урегулирования за столом переговоров».

По мнению МИД, любые обвинения в использовании запрещенных методов и средств ведения войны должны быть подтверждены компетентными заключениями институтов ООН, в частности Организации по запрещению химического оружия.

— Мы ожидаем от этой Организации докладов с однозначным подтверждением фактов, касающихся применения химического оружия в провинции Идлиб, Сирия.

Кроме того, Беларусь подтверждает «свою последовательную позицию о недопустимости использования химического оружия нигде, никем и ни при каких условиях».

— Все подобные факты должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности.

В комментарии МИД Беларуси, в отличие от многочисленных комментариев от официальных лиц России, не упоминается США. Москва назвала действия Вашингтона « агрессией под надуманным предлогом » и приостановила меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии.

Напомним, в ночь на 7 апреля США нанесли удар по аэродрому Шайрат ВВС Сирии в провинции Хомс. По данным Пентагона, по территории авиабазы было выпущено 59 крылатых ракет «Томагавк». Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором объяснил, что такое решение принял после того, как режим Асада осуществил химическую атаку в провинции Идлиб.