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Японец, которого не пустили в Беларусь за связи с ИГИЛ: "Я без проблем был в Минске в феврале"

07.04.2017 17:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Японец Шамиль Цунеока, которого 19 марта не пустили в Беларусь по подозрению в связях с исламистами, оказывается, был в Минске за три недели до этого — 24 февраля. Цунеока вышел на связь с TUT.BY в фейсбуке и рассказал, зачем приезжал в Беларусь и как с ним обращались в аэропорту.


Шамиль Цунеока в 2010 году, фото: Reuters

Напомним, Шамиль Цунеока Танака побывал во многих горячих точках, включая Чечню, Абхазию, где он в 2000 году принял ислам, Афганистан, Ирак, Сирию и Украину. Цунеоку часто называют «другом ИГИЛ», потому что он смог войти в доверие и подружиться с высокопоставленными боевиками оттуда. Сам японец свое членство в террористических организациях отрицает. «Я не вижу проблемы, что я дружу с джихадистами. Я не джихадист». По данным российских спецслужб, Цунеока и сам воевал на Донбассе на стороне официального Киева в должности командира взвовда в чеченском батальоне им. Дудаева.

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Сам Цунеока говорит, что прибыл в Минск 19 марта для пересадки, чтобы попасть из Украины в Японию. Он хотел воспользоваться пятидневным безвизовым въездом, который распространяется и на японских граждан.

— Я работал в Украине и ехал домой в Токио. Насколько я понял, власти собирались впустить меня в страну и дали мне заполнить миграционную карту по указу № 8 (безвизовый указ — TUT.BY). Но внезапно они передумали. И это при том, что я спокойно посещал Минск 24 февраля как турист, тоже по пути в Токио. И тогда никто не спрашивал меня про «связь с ИГИЛ».

Собеседник прислал фото, которое он сделал на минском вокзале. Тогда у него была ночь между самолетами и он решил съездить в столицу.


Цунеока предполагает, что его не пустили в страну во второй раз, потому что «как друзья в Японии объяснили мне, белорусские власти очень нервничали из-за приезда иностранных журналистов на „анти-тунеядские“ протесты».

По словам Цунеоки, он пробыл в аэропорту ночь до своего рейса. Японец жалуется, что в аэропорту у него не было кровати и одеяла. При этом он говорит, что сотрудники погранслужбы обращались с ним вежливо.


После этого снимка на фоне флага ИГИЛ с автоматом многие коллеги стали подозревать Цунеоку не только в журналистских связах с джихадистами. Фото: Twitter

Собеседник также рассказал, что до инцидента в Минске, его задерживали в Афганистане, Пакистане, России, Грузии, Ираке и Тайване.

В Госпогранкомитете Беларуси подтвердили, что Цунеока въезжал в Беларусь 24 февраля: «На тот момент оснований не пропустить его на территорию Беларуси не было».

19 марта он уже находился в списке лиц, въезд которых на территорию страны нежелателен. Кроме того, в его паспорте были отметки, которые подтверждали, что он был в Украине и Ираке, когда там шли боевые действия, добавили в ГПК.

У Беларуси и России действует единая база невъездных, в которой около 1,7 млн человек. 1,5 млн из них туда внесла российская сторона.

 
Теги: Минск
 
 
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Цунеока вышел на связь с TUT.BY в фейсбуке и рассказал, зачем приезжал в Беларусь и как с ним обращались в аэропорту.

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