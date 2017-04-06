В пятницу суд Заводского района Минска отменил отсрочку исполнения наказания активисту Дмитрию Полиенко, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центра «Весна» . Молодого человека отправили отбывать наказание в колонию.



Дмитрий Полиенко. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Напомним, в конце прошлого года Дмитрий Полиенко получил два года лишения свободы с отстрочкой за участие в велопробеге «Критическая масса» в апреле 2016-го. Тогда его признали виновным сразу по двум статьям уголовного кодекса: «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» (ст. 364) и «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера» (ч. 2 ст. 343).

«Основанием для пересмотра судом вопроса об отсрочке уголовного наказания могло стать неоднократное привлечение активиста к административной ответственности. Также известно, что одним из условий суда было трудоустройство Полиенко до февраля текущего года, однако он не смог выполнить это условие, поскольку ни один из работодателей, к которым он обращался по направлению службы занятости населения, не принял его на работу», — объясняют правозащитники «Вясны».

10 марта он получил семь суток ареста за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП), а потом еще 15 суток за участие в акции по защите Куропат от строительства бизнес-центра.