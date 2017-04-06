﻿ Активиста Дмитрия Полиенко лишили отсрочки исполнения наказания и отправили в колонию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Активиста Дмитрия Полиенко лишили отсрочки исполнения наказания и отправили в колонию

07.04.2017 18:49 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В пятницу суд Заводского района Минска отменил отсрочку исполнения наказания активисту Дмитрию Полиенко, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центра «Весна». Молодого человека отправили отбывать наказание в колонию.


Дмитрий Полиенко. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Напомним, в конце прошлого года Дмитрий Полиенко получил два года лишения свободы с отстрочкой за участие в велопробеге «Критическая масса» в апреле 2016-го. Тогда его признали виновным сразу по двум статьям уголовного кодекса: «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» (ст. 364) и «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера» (ч. 2 ст. 343).

«Основанием для пересмотра судом вопроса об отсрочке уголовного наказания могло стать неоднократное привлечение активиста к административной ответственности. Также известно, что одним из условий суда было трудоустройство Полиенко до февраля текущего года, однако он не смог выполнить это условие, поскольку ни один из работодателей, к которым он обращался по направлению службы занятости населения, не принял его на работу», — объясняют правозащитники «Вясны».

10 марта он получил семь суток ареста за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП), а потом еще 15 суток за участие в акции по защите Куропат от строительства бизнес-центра.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основанием для пересмотра судом вопроса об отсрочке уголовного наказания могло стать неоднократное привлечение активиста к административной ответственности.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Японец, которого не пустили в Беларусь за связи с ИГИЛ: "Я без проблем был в Минске в феврале"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика