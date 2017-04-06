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Лукашенко о встрече с Путиным и вымыслах российских чиновников: Получилось не так, как они хотели

07.04.2017 21:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки прокомментировал инсинуации отдельных российских чиновников по итогам его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.


Фото: Reuters

«По поводу различных инсинуаций, особенно со стороны российских чиновников. Наверное, им не очень был приятен результат наших переговоров с Путиным, потому что каждый видел там свои интересы, каждый хотел вот так, а получилось немножко не так, как они хотели. Я не скажу, что нам удалось добиться тех результатов и прийти к той цели, которую мы изначально для себя обозначили. Это был некий компромисс, но для нас очень выгодный», — обратил внимание Александр Лукашенко.

«Да, мы действительно в очень хороших отношениях с Россией. Русский человек ничем от нас не отличается, мы всегда будем с уважением к нему относиться. Но у нас есть своя страна, свой народ, и мы должны заботиться о нормальном функционировании нашего государства, а это вопрос независимости», — подчеркнул он.

Встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным состоялась в Санкт-Петербурге 3 апреля. Лидеры двух стран обсудили проблемные вопросы, накопившиеся между странами. «Между нашими странами не осталось нерешенных вопросов», — заявили президенты по итогам встречи.

 
 
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"У нас есть своя страна, свой народ, и мы должны заботиться о нормальном функционировании нашего государства", - подчеркнул он.

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