Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки прокомментировал инсинуации отдельных российских чиновников по итогам его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА .



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«По поводу различных инсинуаций, особенно со стороны российских чиновников. Наверное, им не очень был приятен результат наших переговоров с Путиным, потому что каждый видел там свои интересы, каждый хотел вот так, а получилось немножко не так, как они хотели. Я не скажу, что нам удалось добиться тех результатов и прийти к той цели, которую мы изначально для себя обозначили. Это был некий компромисс, но для нас очень выгодный», — обратил внимание Александр Лукашенко.

«Да, мы действительно в очень хороших отношениях с Россией. Русский человек ничем от нас не отличается, мы всегда будем с уважением к нему относиться. Но у нас есть своя страна, свой народ, и мы должны заботиться о нормальном функционировании нашего государства, а это вопрос независимости», — подчеркнул он.

Встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным состоялась в Санкт-Петербурге 3 апреля. Лидеры двух стран обсудили проблемные вопросы , накопившиеся между странами. «Между нашими странами не осталось нерешенных вопросов», — заявили президенты по итогам встречи.