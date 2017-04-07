Экономический суд Могилевской области открыл конкурсное производство в отношении открытого акционерного общества «Кричевгрузавто», сообщили в суде.

Во время открытого судебного заседания суд установил наличие у должника кредиторской задолженности в сумме свыше Br485 тыс. Неплатежеспособность должника возникла в 2012 году, а в 2013-м — приобрела устойчивый характер. По результатам заседания судом в соответствии со ст. 84 закона «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» открыто конкурсное производство в отношении должника.

Дата следующего заседания назначена на 13 июля 2017 года. Тогда планируется решить, пойдет предприятие по пути санации или ликвидации.

Как пояснили в суде, с момента открытия конкурсного производства прекращаются трудовые отношения с руководителем организации и управление делами должника возлагается на управляющего. Он в течение периода, установленного законодательством, формирует реестр требований кредиторов к должнику и устанавливает очередность для их удовлетворения.

ОАО «Кричевгрузавто» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 1994 года. Основной вид деятельности — перевозка грузов.