﻿ Суд признал ОАО "Кричевгрузавто" неплатежеспособным. Открыто конкурсное производство. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд признал ОАО "Кричевгрузавто" неплатежеспособным. Открыто конкурсное производство

07.04.2017 22:59 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Экономический суд Могилевской области открыл конкурсное производство в отношении открытого акционерного общества «Кричевгрузавто», сообщили в суде.

Во время открытого судебного заседания суд установил наличие у должника кредиторской задолженности в сумме свыше Br485 тыс. Неплатежеспособность должника возникла в 2012 году, а в 2013-м — приобрела устойчивый характер. По результатам заседания судом в соответствии со ст. 84 закона «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» открыто конкурсное производство в отношении должника.

Дата следующего заседания назначена на 13 июля 2017 года. Тогда планируется решить, пойдет предприятие по пути санации или ликвидации.

Как пояснили в суде, с момента открытия конкурсного производства прекращаются трудовые отношения с руководителем организации и управление делами должника возлагается на управляющего. Он в течение периода, установленного законодательством, формирует реестр требований кредиторов к должнику и устанавливает очередность для их удовлетворения.

ОАО «Кричевгрузавто» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 1994 года. Основной вид деятельности — перевозка грузов.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неплатежеспособность должника возникла в 2012 году, а в 2013-м - приобрела устойчивый характер.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко о встрече с Путиным и вымыслах российских чиновников: Получилось не так, как они хотели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика