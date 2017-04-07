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Standard & Poor’s подтвердило стабильный рейтинг Беларуси

07.04.2017 20:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр – Sputnik. Международное рейтинговое агентство Standard & Poors Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне "В-" и краткосрочный на уровне "В", говорится в сообщении агентства.

Standard & Poor’s подтвердило стабильный рейтинг Беларуси
© Sputnik Стрингер
Лукашенко о нефтегазовых переговорах: это был выгодный нам компромисс

Согласно информации, распространенной S&P в пятницу 7 апреля, прогноз по рейтингу остается стабильным.

На текущей неделе в ходе визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию и его переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным страны урегулировали длительный нефтегазовый спор.

Как отметил по итогам встречи белорусский лидер, результаты переговоров были не теми, на которые рассчитывала белорусская сторона, но выгодный для республики компромисс с поставками российской нефти и газа в Беларусь был найден.

 
Теги: Минск
 
 
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Агентство пересмотрело рейтинг республики после урегулирования нефтегазового спора с РФ.

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Лукашенко о нефтегазовых переговорах: это был выгодный нам компромисс
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