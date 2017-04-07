|
Standard & Poor’s подтвердило стабильный рейтинг Беларуси
07.04.2017 20:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр – Sputnik. Международное рейтинговое агентство Standard & Poors Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне "В-" и краткосрочный на уровне "В", говорится в сообщении агентства.
© Sputnik Стрингер
Согласно информации, распространенной S&P в пятницу 7 апреля, прогноз по рейтингу остается стабильным.
На текущей неделе в ходе визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию и его переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным страны урегулировали длительный нефтегазовый спор.
Как отметил по итогам встречи белорусский лидер, результаты переговоров были не теми, на которые рассчитывала белорусская сторона, но
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агентство пересмотрело рейтинг республики после урегулирования нефтегазового спора с РФ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии