МИНСК, 7 апр – Sputnik. Международное рейтинговое агентство Standard & Poors Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне "В-" и краткосрочный на уровне "В", говорится в сообщении агентства.



© Sputnik Стрингер Лукашенко о нефтегазовых переговорах: это был выгодный нам компромисс

Согласно информации, распространенной S&P в пятницу 7 апреля, прогноз по рейтингу остается стабильным.

На текущей неделе в ходе визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию и его переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным страны урегулировали длительный нефтегазовый спор.

Как отметил по итогам встречи белорусский лидер, результаты переговоров были не теми, на которые рассчитывала белорусская сторона, но выгодный для республики компромисс с поставками российской нефти и газа в Беларусь был найден .