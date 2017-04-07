МИНСК, 7 апр – Sputnik. Выгодным для Беларуси компромиссом назвал президент Беларуси Александр Лукашенко итоги нефтегазовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 3 апреля в Санкт-Петербурге.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Дворкович: переговоры с Минском по нефтегазовому спору завершаются

"Я не скажу, что нам удалось добиться тех результатов и прийти к той цели, которую мы для себя обозначили. Это был некий компромисс. Но для нас очень выгодный", – заявил Лукашенко в пятницу на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки в НАН Беларуси.

Разница в цене газа, которая стала предметом спора между Россией и Беларусью, составила 30 долларов за каждый кубометр. Компенсировать потери, которые понесет республика, президент Путин, по словам Лукашенко, предложил за счет реэкспорта нефти.

"Он говорит: мы готовы вам за счет реэкспорта нефти дать 6 миллионов тонн (нефти – Sputnik) каждый год до 2019 года, пока не модернизируем предприятия нефтепереработки. Вы реэкспортируете, а размер таможенной пошлины забирайте себе. Я правительству поручил: посчитайте, нам это выгодно или нет. Да, это выгодно", – заявил Лукашенко в эфире телеканала СТВ.

По его словам, Беларусь сможет получить на таком реэкспорте до полумиллиарда долларов в год, еще 150 миллионов – от отказа обязательной поставки бензина в РФ.



© Sputnik Юрий Сомов Лукашенко: РФ компенсирует Минску цену на газ за счет реэкспорта нефти

"Мы в свое время поставляли им миллион тонн бензина – вне зависимости от того, выгодная цена или нет. Обязаны были поставлять. Мы при этом теряли 150 миллионов долларов ежегодно. Сейчас мы договорились, что мы это тему закрываем. Мы этот бензин поставлять не будем. В итоге получается 650 миллионов – это как раз наши потери от того, что они нам недопоставили в конце прошлого года и в этом году нефти", – объяснил Лукашенко.

Он также рассказал, что в настоящее время прорабатывается вопрос о переходе в расчетах за энергоносители на российский рубль.

"Мы оговорили этот вопрос, чтобы цена формировалась не в долларах, а в российских рублях. Тогда мы меньше будем подвержены курсовым рискам", – сказал Лукашенко.