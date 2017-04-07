МИНСК, 8 апр — Sputnik. Беларусь в 2017 году будет платить за российский газ по 130 долларов за тысячу кубометров на границе, при этом цена на газ будет зафиксирована в российских рублях, заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу на совещании по вопросам развития белорусской науки.



© Sputnik Стрингер Лукашенко о нефтегазовых переговорах: это был выгодный нам компромисс

Во время совещания он ответил на вопросы ученых об итогах его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 3 апреля.

Газ для Беларуси подешевел

Как пояснили Sputnik в пресс-службе главы государства, на переговорах Путин отметил, что не желает ухудшения экономической ситуации в Беларуси, которая для России является главным союзником. "Однако российская сторона все-таки предложила завершить в текущем году выполнение контракта с "Газпромом", в котором цена на газ указана в размере 130 долларов за 1 тысячу кубометров. Тогда стороны пошли на компромисс и договорились о компенсации за счет реэкспорта нефти : в течение ближайших лет денежные средства от перетаможки 6 миллионов тонн нефти ежегодно будут поступать в бюджет Беларуси", — пояснили в пресс-службе.

"Это выгодно. Путин у меня спрашивает: "Ты знаешь, сколько это в этом году будет? Полмиллиарда долларов", — сказал Лукашенко, слова которого привели в пресс-службе главы государства.

Также было решено, что цена на газ для белорусской стороны будет формироваться в российских рублях.

Между тем, как ранее сообщал Sputnik, в начале марта 2017 года стало известно, что в нынешнем году стоимость российского газа для Беларуси с 1 января составляет 141,1 доллара за тысячу кубометров, что на 6,81% больше, чем в 2016 году. Об этом писал заместитель председателя правления "Газпром" Валерий Голубев министру энергетики РФ Александру Новаку.

Таким образом, исходя из заявления белорусского президента, можно сделать вывод о том, что в текущем году российский газ для Беларуси подешевеет.

О нефтяной выгоде

Кроме того, стороны сняли еще один финансовый вопрос. Беларусь в соответствии с заключенными ранее договоренностями должна была поставлять на российский рынок около 1 миллиона тонн бензина, ежегодно теряя на этом 150 миллионов долларов. "Сейчас договорились, что эту тему закрываем. Мы этот бензин поставлять не будем", — обратил внимание президент.



© Sputnik Михаил Климентьев Лукашенко: строить полноценный союз Беларусь и РФ пока не готовы

Говоря о нефтегазовом споре, Лукашенко также отметил, что недопонимание в газовом вопросе стало возникать между Москвой и Минском из-за разных подходов к цене на природный газ. "Цена природного газа не котируется на международных рынках, как нефть. Природный газ по своей цене всегда привязывался к нефти. Падает цена на нефть — падает цена на природный газ. По той формуле, по которой мы работали с россиянами, мы должны были платить до 100 долларов за тысячу кубометров газа", — пояснил Лукашенко.

Однако российская сторона решила увеличить стоимость до 130 долларов, аргументируя это тем, что Беларусь будет все равно платить минимальную ставку в сравнении с мировыми расценками. "Такой цены в мире нет — это действительно правда. Но правда ведь и в том, что мы в Союзном государстве, у нас один рынок, мы должны иметь равные условия для людей, субъектов хозяйствования. Как могут наши теплицы, получая природный газ за 150-170 долларов, конкурировать с их теплицами, которые за 40-60 долларов живут", — привел пример президент.

Такая же ситуация сложилась и в сфере энергетики. Белорусские предприятия были вынуждены отдавать за природный газ, который используется ими для выработки электроэнергии, в несколько раз больше средств, нежели российские конкуренты. "Равные условия должны быть", — подчеркнул глава государства.

Он резюмировал, что достигнутые нефтегазовые договоренности позволяют Беларуси восстановить свои потери.