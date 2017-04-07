Гражданская война в Сирии началась шесть лет назад с акции протеста, участники которой требовали отставки Башара Асада, а также реформ, которые он обещал, придя к власти. Но сирийский президент применил силу против демонстрантов. Противостояние затянулось и вылилось в гражданскую войну.

Сегодня в конфликт втянуты соседние страны, Европа, которая пытается справиться с наплывом сирийских беженцев, Россия, которая поддерживает Асада, и США, которые запустили ракеты «Томагавк» в сирийскую авиабазу.

TUT.BY собрал факты, связанные с этим конфликтом и промежуточными результатами войны, конца которой аналитики пока не предвещают.

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