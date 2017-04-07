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Работники "Журавинки" так и не дождались расчетов по зарплате
08.04.2017 14:32 — Новости Экономики | Tut.by
За 2,5 недели так и не разрешились проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам компании «Минселко», которой принадлежит здание известного развлекательного комплекса «Журавинка» в Минске. Об этом TUT.BY сообщил персонал компании.
В марте мы
«После вашей
Работники уверены, что «у руководства деньги есть». «Несколько дней назад один бывший сотрудник пригрозил бухгалтерии обращением в ДФР в случае, если не будет погашен долг по зарплате. Через 5 минут ему перезвонили и сказали приезжать за расчетным», — утверждает собеседник.
По словам еще одного сотрудника, «сейчас ситуация такая, что руководству действительно неоткуда брать деньги, но до этого был и вопрос, куда они уходили раньше». Собеседник говорит, что в настоящее время заблокированы расчетные счета «Минселко», все доходы (например, арендная плата) идут сразу на погашение кредита, уплату налогов. «Однако в числе первых, с кем нужно проводить расчеты, это работники. Сейчас нам пообещали, что уже 10 апреля погасят все долги. Но в это мало верится», — резюмировал работник «Минселко».
Глава «Минселко» Виталий Онищенко подтвердил информацию о том, что «счета закрыты, мы не имеем права проводить расчеты». От других комментариев он отказался.
По данным на 1 марта 2017 года, «Минселко» входило в черный список компаний Министерства по налогам и сборам, имеющих задолженность перед бюджетом.
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За 2,5 недели так и не разрешились проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам компании "Минселко", которой принадлежит здание известного развлекательного комплекса...
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