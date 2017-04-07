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Лукашенко направил соболезнование Королю Швеции в связи с терактом в Стокгольме
08.04.2017 15:05 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Королю Швеции Карлу XVI Густаву, родным и близким погибших при теракте в Стокгольме. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«С болью и печалью в Республике Беларусь восприняли сообщение о человеческих жертвах в результате умышленного наезда грузовика на людей в центре Стокгольма», — говорится в соболезновании.
Глава государства выразил искренние слова поддержки всему народу Швеции, а также пожелал быстрого выздоровления потерпевшим.
Днем 7 апреля злоумышленник на грузовике
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Глава государства выразил искренние слова поддержки всему народу Швеции, а также пожелал быстрого выздоровления потерпевшим.
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