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Лукашенко направил соболезнование Королю Швеции в связи с терактом в Стокгольме

08.04.2017 15:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Королю Швеции Карлу XVI Густаву, родным и близким погибших при теракте в Стокгольме. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«С болью и печалью в Республике Беларусь восприняли сообщение о человеческих жертвах в результате умышленного наезда грузовика на людей в центре Стокгольма», — говорится в соболезновании.

Глава государства выразил искренние слова поддержки всему народу Швеции, а также пожелал быстрого выздоровления потерпевшим.

Днем 7 апреля злоумышленник на грузовике въехал в толпу людей на пешеходной улице в центре Стокгольма, а затем врезался в универмаг. Погибли 4 человека, 15 пострадали. Власти Швеции назвали случившееся терактом.

 
 
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Глава государства выразил искренние слова поддержки всему народу Швеции, а также пожелал быстрого выздоровления потерпевшим.

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