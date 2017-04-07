Журналисты НТВ побывали во Дворце Независимости, погуляли по коридорам и заглянули на кухню, когда повар готовил драники для президента Беларуси Александра Лукашенко.



Кадр: НТВ

В передаче «Двойные стандарты. Тут вам не там!»: Минск vs Монте-Карло" журналисты пообщались с белорусским лидером. Александр Лукашенко рассказал, что практически все во Дворце сделано из белорусских материалов и руками отечественных специалистов.

«Это все сделано руками наших людей — творцов от искусства, художниками, нашими строителями и исключительно из наших материалов, за исключением мрамора. Гранитное производство у нас огромное, а вот мрамор для отделки — не наш «, — сказал президент.

Лукашенко также рассказал, что президент России Владимир Путин останавливался во Дворце во время встречи «нормандской четверки» в Минске в феврале 2015 года.

«У Путина был здесь, считайте, свой дом, он официально останавливался», — сказал Лукашенко.

В сюжете также рассказали, что спальни были приготовлены и для лидеров Франции и Германии Франсуа Олланда и Ангелы Меркель, но они не остались.

Сюжет про Дворец Независимости начинается на 31 минуте. Видео: НТВ

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На кухне журналистам показали, как повар Михаил готовит "любимое блюдо президента Беларуси — драники". Там рассказали, что президент и сам может научить готовить. По словам представителя резиденции, бывали времена, когда президент приходил на кухню, сам тер картофель и учил поваров жарить любимое многими белорусами блюдо.