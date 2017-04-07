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"У Путина был здесь, считайте, свой дом". Лукашенко показал российским СМИ Дворец Независимости
08.04.2017 17:58 — Новости Экономики | Tut.by
Журналисты НТВ побывали во Дворце Независимости, погуляли по коридорам и заглянули на кухню, когда повар готовил драники для президента Беларуси Александра Лукашенко.
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«Это все сделано руками наших людей — творцов от искусства, художниками, нашими строителями и исключительно из наших материалов, за исключением мрамора. Гранитное производство у нас огромное, а вот мрамор для отделки — не наш «, — сказал президент.
Лукашенко также рассказал, что президент России Владимир Путин останавливался во Дворце во время встречи «нормандской четверки» в Минске в феврале 2015 года.
«У Путина был здесь, считайте, свой дом, он официально останавливался», — сказал Лукашенко.
В сюжете также рассказали, что спальни были приготовлены и для лидеров Франции и Германии Франсуа Олланда и Ангелы Меркель, но они не остались.
Сюжет про Дворец Независимости начинается на 31 минуте. Видео:
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На кухне журналистам показали, как повар Михаил готовит "любимое блюдо президента Беларуси — драники". Там рассказали, что президент и сам может научить готовить. По словам представителя резиденции, бывали времена, когда президент приходил на кухню, сам тер картофель и учил поваров жарить любимое многими белорусами блюдо.
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Журналисты побывали во Дворце Независимости, погуляли по коридорам и заглянули на кухню, когда повар готовил драники для президента Беларуси Александра...
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