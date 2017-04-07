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Из Беларуси депортировали задержанного в День Воли россиянина - фигуранта "болотного дела"

08.04.2017 19:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Россиянина Алексея Полиховича, задержанного после акции на День Воли, депортировали из Беларуси. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 7 апреля.


Минск, 25 марта 2017 года. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Мужчине запретили въезд в Беларусь на 10 лет. Пулихович опубликовал фото страницы паспорта с пометкой о депортации.

Мужчину задержали 25 марта за участие в несанкционированном массовом мероприятии, за что назначили 12 суток административного ареста. По данным «Радыё Свабода», суд Октябрьского района Минска определил, что Полихович нес «бело-красно-белый флаг и выкрикивал лозунги на белорусском языке». Россиянин утверждает, что белорусского языка не знает.

Помимо Пулиховича в Минске после акции 25 марта задержали еще троих россиян, среди которых женщина — Ольга Рощина. Ей назначили 13 суток ареста за участие в несанкционированной акции и использовании нецензурной брани в общественном месте. Женщина утверждала, что приехала как турист посмотреть белорусскую столицу.

Среди задержанных оказались и другие иностранцы. Во время протестов были задержаны трое граждан Украины. Двоих суд постановил депортировать на родину, еще одного арестовали на 15 суток.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчине запретили въезд в Беларусь на 10 лет. Пулихович опубликовал фото страницы паспорта с пометкой о депортации.

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