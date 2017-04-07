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Из Беларуси депортировали задержанного в День Воли россиянина - фигуранта "болотного дела"
08.04.2017 19:04 — Новости Экономики | Tut.by
Россиянина Алексея Полиховича, задержанного после акции на День Воли, депортировали из Беларуси. Об этом он
Мужчине запретили въезд в Беларусь на 10 лет. Пулихович опубликовал фото страницы паспорта с пометкой о депортации.
Мужчину задержали 25 марта за участие в несанкционированном массовом мероприятии, за что назначили 12 суток административного ареста. По
Помимо Пулиховича в Минске после акции 25 марта
Среди задержанных оказались и другие иностранцы. Во время протестов были задержаны трое граждан Украины. Двоих суд постановил
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Мужчине запретили въезд в Беларусь на 10 лет. Пулихович опубликовал фото страницы паспорта с пометкой о депортации.
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