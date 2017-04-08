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Оператор телеканала "Белсат" Александр Борозенко вышел на свободу после 15-суточного ареста
09.04.2017 18:17 — Новости Экономики | Tut.by
Оператор польского телеканала «Белсат» Александр Борозенко 9 апреля вышел на свободу из Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске после 15-суточного ареста, сообщает
Выйдя сегодня из ЦИП, Борозенко рассказал, что в минувшую пятницу его вызывали на следственные действия. По словам оператора, возле комнаты допросов он увидел свою технику, с которой работал 25 марта. В присутствии двух понятых представитель ОБЭП Первомайского района Минска оформил протокол об изъятии техники. При этом Борозенко заметил, что на корпусе видеокамеры и на других элементах техники появились наклейки с надписью «Белсат», которых раньше там не было, сообщает БелаПАН.
По словам оператора, конфискация техники его «подкосила» и негативно сказалась на самочувствии, поэтому на 13-е сутки ареста он решил прервать голодовку. На вопрос, было ли ему тяжело голодать, Борозенко ответил: «Не было тяжело до тех пор, пока в дело не вмешались нервы, связанные с конфискацией техники». Журналист также сообщил, что один раз ему вызывали скорую помощь.
«Фактически меня лишили возможности заниматься любимой работой, не с чем работать, остался только телефон, — сказал Борозенко. — Буду думать, что делать дальше… Будем дальше бороться, будем снимать на телефон».
Александра Борозенко
Вместе с тем в суде первой и кассационной инстанций было продемонстрировано
31 марта еще одного журналиста «Белсата» Александра Любенчука задержали и составили на него протокол о мелком хулиганстве. Журналист
В тот же день МИД Польши обратился к МИД Беларуси с просьбой незамедлительно представить объяснения в связи с обысками в офисах «Белсата». Как заявил глава пресс-бюро польского МИД Якуб Вавжиняк, внешнеполитическое ведомство постоянно следит за ситуацией вокруг телеканала.
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Оператор польского телеканала "Белсат" Александр Борозенко 9 апреля вышел на свободу из Центра изоляции правонарушителей в Минске.
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