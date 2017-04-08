Оператор польского телеканала «Белсат» Александр Борозенко 9 апреля вышел на свободу из Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске после 15-суточного ареста, сообщает БелаПАН .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Выйдя сегодня из ЦИП, Борозенко рассказал, что в минувшую пятницу его вызывали на следственные действия. По словам оператора, возле комнаты допросов он увидел свою технику, с которой работал 25 марта. В присутствии двух понятых представитель ОБЭП Первомайского района Минска оформил протокол об изъятии техники. При этом Борозенко заметил, что на корпусе видеокамеры и на других элементах техники появились наклейки с надписью «Белсат», которых раньше там не было, сообщает БелаПАН.

По словам оператора, конфискация техники его «подкосила» и негативно сказалась на самочувствии, поэтому на 13-е сутки ареста он решил прервать голодовку. На вопрос, было ли ему тяжело голодать, Борозенко ответил: «Не было тяжело до тех пор, пока в дело не вмешались нервы, связанные с конфискацией техники». Журналист также сообщил, что один раз ему вызывали скорую помощь.

«Фактически меня лишили возможности заниматься любимой работой, не с чем работать, остался только телефон, — сказал Борозенко. — Буду думать, что делать дальше… Будем дальше бороться, будем снимать на телефон».

Александра Борозенко отправили на 15 суток ареста 27 марта после задержания на Дне Воли. Решение вынесла судья Московского района Татьяна Мотыль на основании показаний сотрудников ОМОНа. Так, Михаил Варивончик сказал, что Александр Борозенко выкрикивал нецензурную брань и не представлялся журналистом. Другой омоновец, Артем Михалевич, сказал, что Борозенко высказывал «недовольство» против декрета № 3. Милиционеры также говорили, что Борозенко размахивал руками, несмотря на то что у него в руках была камера со штативом.

Вместе с тем в суде первой и кассационной инстанций было продемонстрировано видео задержания Борозенко, которое он снял сам. На видео слышно, что, вопреки показаниям сотрудников ОМОНа на первом процессе и их протоколам, Борозенко не ругается матом, не выкрикивает лозунгов и представляется журналистом.

31 марта еще одного журналиста «Белсата» Александра Любенчука задержали и составили на него протокол о мелком хулиганстве. Журналист якобы ругался матом прямо в Первомайском РУВД, куда его доставили после обысков в минских офисах «Белсата» по делу трехлетней давности о праве на товарный знак BELSAT.

В тот же день МИД Польши обратился к МИД Беларуси с просьбой незамедлительно представить объяснения в связи с обысками в офисах «Белсата». Как заявил глава пресс-бюро польского МИД Якуб Вавжиняк, внешнеполитическое ведомство постоянно следит за ситуацией вокруг телеканала.