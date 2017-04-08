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Россия выделит Беларуси кредит на сумму около 1 млрд долларов "на хороших условиях"

09.04.2017 21:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Россия выделит Беларуси кредит на сумму около $ 1 млрд «на хороших условиях», заявил вице-премьер Владимир Семашко в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ.

«Даже было сделано поручение еще дополнительно около миллиарда долларов кредитов тоже на хороших условиях выделить», — сказал он.

По его словам, Беларусь также получит третий и четвертый транши кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Сумма каждого из траншей составит 300 млн долларов.

На встрече президентов Беларуси и России 3 апреля Лукашенко и Путин обсудили взаимодействие Беларуси с Евразийским фондом стабилизации и развития, который не спешил выдавать Беларуси третий транш кредита. Беларусь должна была получить очередной транш еще осенью, рассмотрение этого вопроса было отложено, однако сейчас Минск заручился поддержкой Москвы в этом вопросе.

Напомним, ранее первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский, комментируя итоги встречи президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина, заявил, что Россия рефинансирует долговые обязательства Беларуси в размере 750−800 млн долларов. «Речь шла о рефинансировании тех долгов, которые у нас сформировались в рамках нашей двусторонней повестки. Этот вопрос рассматривался еще в прошлом году, и сейчас мы вернулись к нему и нашли возможное принципиальное разрешение», — цитировала пресс-служба правительства слова Матюшевского.

Речь идет о рефинансировании межгосударственных кредитов, которые Беларусь должна погасить в нынешнем году. Эта сумма с учетом основного долга и процентов достигает 750−800 млн. «Принципиальное решение о рефинансировании долговых обязательств принято, сейчас идет процесс формализации договоренностей», — пояснил тогда первый вице-премьер.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь также получит третий и четвертый транши кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Сумма каждого из траншей составит 300 млн долларов.

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