МИНСК, 9 апр — Sputnik. Беларусь договорилась с Россией о предоставлении белорусской стороне нового кредита в 1,6 миллиарда долларов, сообщил в эфире ОНТ заместитель премьер-министра Владимир Семашко.



© Sputnik / Виктор Толочко Совмин: РФ рефинансирует долги Беларуси на $750-800 млн

Таким образом Семашко прокомментировал некоторые итоги переговоров белорусского и российского президентов в Санкт-Петербурге 3 апреля.

По его словам, после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина будет вновь открыто кредитование по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

"Третий, четвертый транш, каждый по 300 миллионов долларов, — итого это 600 миллионов долларов в год поступит в Беларусь на очень выгодных условиях, в хорошие сроки, по низким ставкам и так далее. Также было сделано поручение еще дополнительно около миллиарда долларов кредитов тоже на хороших условиях выделить", — сказал Семашко.

Таким образом Российская Федерация выполняет свои договоренности, достигнутые в ходе последней встречи двух президентов в Москве. В частности, Россия рефинансирует долговые обязательства Беларуси на 750-800 миллионов долларов. Это задолженность Беларуси по ранее выданным Россией кредитам, которые Минск должен был погасить в текущем году (основной долг и проценты).

Беларусь уже получала кредиты РФ на рефинансирование накопившейся задолженности. Так, в 2015 году правительство России одобрило соглашение о предоставлении Беларуси кредита на 760 миллионов долларов. Согласно распоряжению Кабмина, средства были предоставлены в 2015 году для финансирования Беларуси своих долговых обязательств перед Россией и подконтрольным ей Евразийским фондом стабилизации и развития. Кредит был предоставлен в российских рублях по курсу Центробанка РФ на дату подписания соглашения. Последняя дата выплаты — 15 февраля 2025 года. По условиям того кредита, белорусская сторона должна уплачивать за пользование кредитом проценты по ставке LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу. Кроме того, в 2015 году РФ выдала Беларуси 110 млн долларов на погашение процентов по российскому кредиту, выданному в 2010 году.