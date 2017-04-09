Сергей (попросил остаться инкогнито)

– Переехали примерно месяц назад. Основной плюс новостройки – мало людей. Дом был сдан в январе, но на сегодня здесь заселено порядка 30% всех квартир. Так как дом сдавался без чистовой отделки стяжки, стены, проводку, водопровод делали сами. Это плюс, так как, когда сам делаешь – наверняка знаешь, что все качественно. Разве что времени ушло больше.

У меня по качеству строительства претензий нет. Кто-то жалуется на плохую шумоизоляцию, я судить не могу – квартиры рядом еще не заселены. Гостевая парковка во дворе забита машинами почти всегда, сейчас паркуются в основном строители. Однако машину можно оставлять на стоянке со стороны проспекта, там всегда свободно. Также под домом есть двухуровневый паркинг, но машиноместа стоят порядка $12 тыс., поэтому он заполняется плохо.

На мой взгляд это самый классный район. Квартиру купил из-за просторной террасы с видом на водоем. Место чудесное, все очень нравится!