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Ожидание-реальность. Жители Лебяжьего: «Во всем Минске только у нас нет проблем с парковкой! Зато со школами – настоящая беда»
10.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Екатерина
– В Лебяжий переехали примерно год назад. Новостройку выбрал муж, но мне здесь тоже очень нравится. Район отличный – много зелени, парков, детских площадок, рядом водоем. Есть, где погулять с ребенком. Что касается парковки – тоже никаких вопросов. Машину всегда можно поставить на стоянке со стороны проспекта – там свободно и днем, и вечером. Из минусов могу назвать только плохую «шумку». Мы дополнительную делали звукоизоляцию, но соседей все равно слышим. Это единственный минус. В остальном все устраивает.
Влада
– Переехали в июле прошлого года. Из вариантов рассматривали еще «Маяк Минска», но там очень густонаселенная застройка, окно в окно смотрит. Решили, что здесь будет лучше. Подкупила также чистота, зелень, парковая зона – есть где погулять с ребенком. Наши окна выходят на водохранилище – вид отличный, но шум от проспекта очень сильный. Летом, в байкерский сезон, это серьезная проблема.
Качество строительства средненькое. Шумоизоляция плохая, особенно по вечерам слышим, как ходят соседи сверху. Стены были неровные – все сами переделывали. Но самая главная проблема района – отсутствие инфраструктуры и детских учреждений. Очередь в сады и школы огромная! Из-за этого, наверное, будем переезжать в другой район, так как в садик устроить ребенка здесь вряд ли получится. Зато вот с парковкой проблем никаких, машину можно поставить всегда, мест полно.
Сергей (попросил остаться инкогнито)
– Переехали примерно месяц назад. Основной плюс новостройки – мало людей. Дом был сдан в январе, но на сегодня здесь заселено порядка 30% всех квартир. Так как дом сдавался без чистовой отделки стяжки, стены, проводку, водопровод делали сами. Это плюс, так как, когда сам делаешь – наверняка знаешь, что все качественно. Разве что времени ушло больше.
У меня по качеству строительства претензий нет. Кто-то жалуется на плохую шумоизоляцию, я судить не могу – квартиры рядом еще не заселены. Гостевая парковка во дворе забита машинами почти всегда, сейчас паркуются в основном строители. Однако машину можно оставлять на стоянке со стороны проспекта, там всегда свободно. Также под домом есть двухуровневый паркинг, но машиноместа стоят порядка $12 тыс., поэтому он заполняется плохо.
На мой взгляд это самый классный район. Квартиру купил из-за просторной террасы с видом на водоем. Место чудесное, все очень нравится!
Ольга
– Новостройку выбрали из-за расположения – близко к центру. Живем уже год, в целом все нравится. Основные плюсы: хорошая детская площадка, вместительная парковка, паркинг под домом. У меня двое детей, поэтому важно наличие садика и школы. Хоть очереди и большие, но у нас получилось устроится. Проблема лишь в том, что школа молодая и состав преподавателей часто меняется. За год поменялось три учителя, а на детях это очень плохо отражается – образования никакого.
В остальном все хорошо – магазины рядом, парк, садик хороший. Из минусов лишь – плохая вытяжка и то, что стены обиты гипсокартонном – для нас это стало неожиданностью, пришлось все выносить, заново штукатурить. Много лишней работы.
Денис
– Мы переехали в июле. У меня большое помещение дома и нравится там жить. Район хороший, да. В садике уже есть друзья. Из того что не нравится? Нет! Мне здесь все нравится!
Мнение людей постарше менее восторженное:
– На самом деле устроить детей в садик большая проблема. Он тут один. А детей очень много. Все переполнено, даже слушать не стали, когда я пришла, узнавать о местах. Если говорить о проблемах, то здесь все дворы проездные – везде ездят машины, все заасфальтировано, нет закрытых дворов. Я просто архитектор и поэтому у меня к проекту много вопросов.
– Кроме того, в районе очень ветрено. Надеемся, когда бизнес-центр напротив построят, станет комфортней. Плохо продумана пешеходная часть – с коляской перемещаться по району сложно – нет съездов, везде высокие бордюры, там, где были запроектированы лифты –пустота, приходится подниматься по ступенькам. Подиум вдоль второго уровня зимой не чистят, завален снегом, ходить невозможно.
Если бы вопрос встал о переезде, рассмотрела бы «Зеленый бор». Проект очень интересный, правда, место не самое удачное. А вообще милы моей душе, но не глазу старые зеленые районы с уютными хрущевочками, пятиэтажками – там уют и много зелени.
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Фото: Павел Садовский
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Ожидание-реальность. Жители Лебяжьего: «Во всем Минске только у нас нет проблем с парковкой! Зато со школами – настоящая беда»
В рамках рубрики «Ожидание–реальность» мы отправились в один из самых зеленых и молодых районов Минска – Лебяжий. Сегодня изучаем впечатление новоселов первой...
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