МИНСК, 10 апр — Sputnik. Беларусь договорилась с Россией о предоставлении белорусской стороне кредита в размере одного миллиарда долларов и о возобновлении финансирования по линии уже открытого кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.

О финансовых итогах переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина заявил в вечернем эфире ОНТ вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. По его словам, после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в минувший понедельник будет вновь открыто кредитование по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

"Третий, четвертый транш, каждый по 300 миллионов долларов, — итого это 600 миллионов долларов в год поступит в Беларусь на очень выгодных условиях, в хорошие сроки, по низким ставкам и так далее. Также было сделано поручение еще дополнительно около миллиарда долларов кредитов тоже на хороших условиях выделить", — сказал Семашко.

ЕФСР возобновит финансирование

ЕФСР в 2016 году предоставил Минску кредит в размере двух миллиардов долларов для реализации программы реформ. По условиям соглашения с фондом, средства Беларуси будут предоставлены семью траншами в течение 2016-2018 годов по мере выполнения соответствующих условий. Показатели, которые должна выполнять республика для получения очередных траншей, являются как контрольными, так и индикативными.



© AFP/ ZACH GIBSON МВФ продолжит дискуссию с Минском о кредите в апреле

За минувший год Минск получил из этого кредита два транша на общую сумму в 800 миллионов долларов. Поступление третьего транша, по графику, ожидалось в сентябре 2016 года, но как раз в этот период газовые отношения Москвы и Минска зашли в тупик.

Не дождались в Беларуси этого транша и в начале 2017 года, при том, что белорусский вопрос обсуждался на заседании Совета фонда в декабре. Тогда эксперты в Минске предположили, что задержки с перечислением Беларуси третьего транша кредита лежат в большей степени не в экономической, а в политической плоскости и могут быть косвенно связаны с конфликтом белорусско-российских интересов в сфере поставок энергоносителей.

Между тем, ЕФСР ответил, что Беларусь не выполнила три из 22 показателей программы, что и послужило формальным поводом для задержки финансирования. Тогда в Минфине отмечали, что эти показатели — не контрольные, а индикативные показатели, то есть те, за невыполнение которых ответственность менее строгая.

Таким образом, в 2017 году, по словам Семашко, Беларусь получит ожидаемые два транша этого кредита на общую сумму в 600 миллионов долларов.

О каком новом кредите идет речь?

Что касается его заявления Семашко о дополнительном кредите для Беларуси в размере одного миллиарда долларов, то здесь пока нет ясности. Профильные ведомства республики пока не готовы комментировать это заявление: будет ли это госкредит, кредит коммерческих банков РФ или дополнительное финансирование по линии ЕФСР, непонятно.



© Sputnik / Виктор Толочко Совмин: РФ рефинансирует долги Беларуси на $750-800 млн

Между тем, ранее первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский заявил, что РФ рефинансирует долговые обязательства Минска на сумму 750-800 миллионов долларов. При этом он подчеркнул, что речь идет о ранее выданных Беларуси российских кредитах и тех долговых обязательствах, которые республика должна по ним исполнить в текущем году.

Беларусь уже получала кредиты РФ на рефинансирование накопившейся задолженности. Так, в 2015 году правительство России одобрило соглашение о предоставлении Беларуси кредита на 760 миллионов долларов. Согласно распоряжению Кабмина, средства были предоставлены в 2015 году для финансирования Беларуси своих долговых обязательств перед Россией и подконтрольным ей Евразийским фондом стабилизации и развития. Кредит был предоставлен в российских рублях по курсу Центробанка РФ на дату подписания соглашения. Последняя дата выплаты — 15 февраля 2025 года. По условиям того кредита, белорусская сторона должна уплачивать за пользование кредитом проценты по ставке LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу.

Кроме того, в 2015 году РФ выдала Беларуси 110 млн долларов на погашение процентов по российскому кредиту, выданному в 2010 году.

Газовый долг закрыть самостоятельно

Говоря о финансовой поддержке РФ, договоренности о которой были достигнуты в ходе встречи президентов, белорусские чиновники подчеркивают, что речь не идет о выделении средств на покрытие газового долга Минска перед Москвой.



© Sputnik Виталий Тимкив Лукашенко назвал цену на газ для Беларуси на 2017 год

По данным российской стороны, на начало апреля газовый долг составлял 720 миллионов долларов. Эти средства Беларусь должна выплатить белорусской дочке Газпрома — ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", причем, по данным из неофициальных источников, сумма должна быть переведена единым платежом, в российских рублях по курсу Центробанка РФ на день платежа.

Парадокс ситуации заключается в том, что, по мнению экспертов, Беларусь бы уже давно заплатила по своим газовым долгам, если бы имела на это свободные средства. И хотя речь о финансировании напрямую газового долга не идет, поступление российских кредитов будет способствовать тому, чтобы газовый долг был закрыт.

ЗВР не понесут урона

Как ожидается, средства от ЕФСР и российский кредит, когда они будут предоставлены Беларуси, будут зачислены в золотовалютные резервы страны — они на 1 апреля 2017 года немного превышают 5 миллиардов долларов.



© Sputnik / Виктор Толочко Экономист о росте ЗВР до 5 миллиардов долларов: радоваться пока рано

В марте ЗВР вновь показали снижение, хотя до того наблюдался их длительный и поступательный рост.

В Минске очень хорошо понимали, что выплата газового долга вновь приведет к тому, что ЗВР окажутся в критическом состоянии, нагрузка на стабильность белорусского рубля увеличится, и это ослабит экономику страны, и без того находящуюся не в самом лучшем положении. Теперь этой ситуации удастся избежать.

Между тем, белорусские финансовые аналитики пока крайне осторожно обсуждают вопрос растущих долговых обязательств Беларуси — когда впереди маячит "сладкий пряник", думать о новых пиковых выплатах по госдолгу в будущие годы никто не хочет.