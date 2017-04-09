МИНСК, 10 апр — Sputnik. Специалисты белорусского нефтегазодобывающего объединения "Белоруснефть" защитили первые этапы выполнения контракта с Oil India на восстановление месторождения Дигбой и передали материалы отчетов во время визита в Индию, сообщили Sputnik в пресс-службе объединения.

"Белоруснефть" и Oil India подписали контракт на оказание белорусскими специалистами комплексных услуг по восстановлению месторождения Дигбой в 2016 году. Документ дал старт уникальному для объединения проекту по реабилитации одного из старейших месторождений в мире и первого — в азиатском регионе. Разработка Дигбой началась в 1889 году и продолжалась до 1971 года.



© Sputnik Илья Питалев Белоруснефть займется инженерными услугами в Индии

Во время визита делегации "Белоруснефти" в Индию белорусские специалисты обсудили, как идет реализация договора на оказание белорусами инженерных и консультационных услуг.

В пресс-службе пояснили, что специалисты института БелНИПИнефть, входящего в структуру "Белоруснефти", оказывают масштабный комплекс высокотехнологичных инжиниринговых услуг: от исследования по оценке потенциала Дигбой до подготовки плана разработки месторождения для добычи нефти, конденсата и газа.

"Во время визита в Индию прошла защита 2-5 этапов реализации контракта. Компания Oil India дала максимальную оценку оказанным услугам. Речь идет о цифровой обработке, интерпретации сейсмических данных, создании петрофизической модели пластов по результатам исследований керна и данных геофизики, анализе геологической характеристики объектов разработки", — рассказали в пресс-службе.

Параллельно сотрудники БелНИПИнефть уже заняты на следующих этапах: они разрабатывают рецептуры и композиции реагентов для интенсификации добычи, ограничения водопритока. На очереди — подготовка программы геолого-технических мероприятий, с инженерным сопровождением промысловых работ.

Делегация "Белоруснефти" на месте ознакомилась с инфраструктурой и поверхностными условиями месторождения Дигбой.

ПО "Белоруснефть" занимается разведкой и добычей нефти в Беларуси, в России и Венесуэле, а также выполняет сервисные услуги в ряде стран мира.