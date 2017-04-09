На российском Первом канале в воскресном выпуске программы «Время» вышел сюжет о Беларуси под названием «Славянский Базар». В нем Александру Лукашенко напоминают, что Беларусь зависит от российских субсидий. Белорусского президента также упрекают в том, что он позволяет развиваться русофобии. Рефреном всего сюжета стала мысль, что Россия может потерять Беларусь, как Украину. Среди людей, которых опросили авторы сюжета, был и белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич.



Скриншот из сюжета Первого канала

«В большой степени благосостояние белорусской экономики, а главное — уровень жизни граждан Беларуси, благосостояние народа зависит от России и ее субсидий. Так что „белорусское чудо“, о котором иногда любят говорить в Минске — это и наших рук дело», — такими словами ведущий начинает сюжет. Он тут же оговаривается, что здесь нет ничего плохого, так как у Беларуси с Россией Союзное государство.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Видео: Первый канал

— Только время от времени Александр Григорьевич Лукашенко столь энергично и эмоционально напоминает об этом в союзе, столь настойчиво требует скидок и субсидий, что кажется, будто он готов к каким-то решительным шагам, например, начнет покупать нефть у Саудовской Аравии. Нет, не начнет.

Затем идут кадры с футбольных трибун и оппозиционных митингов прошлых, где группы молодых людей, закутанные в бело-красно-белые флаги прыгают под популярную в Украине кричалку «Хто не скача, той маскаль».

— Такое можно увидеть на улицах Минска редко, но регулярно, — говорит закадровый голос. — Людей, который скачут и кричат про москалей — не так много, просто звучат они громче других.

Политолог Олег Бондаренко, говорит, что в Беларуси есть риск наступить на те же грабли, что в Украине.

Затем дается слово политику Николаю Статкевичу.

— Было много дискуссий, в том числе в интернете, где люди за слова не отвечают, в том числе очень оскорбительных по отношению к народу России, что [они] ненормальные, Крым, азиаты, монголы…



Скриншот из сюжета Первого канала

Интервью со Статкевичем записывалось, по его словам , около часа, в эфир вышло меньше полминуты. Закадровый голос сообщил, что политику «не по душе сегодняшние настроения радикальных белорусских националистов».

— Мы не хотим расколоть наше общество по примете, кто с кем хочет дружить, на каком языке говорить, — продолжает Статкевич.

«Одни не хотят, а другие — очень даже хотят», — отмечает голос за кадром. Затем в сюжете проводится связь между белорусскими протестами и майданом в Украине.

— Белорусская милиция в Минске не разгоняла антироссийские митинги. И оппозиции такая сублимация тоже была выгодна. Выйти с карикатурой на белорусского президента опасно, а за российского — даже 10 суток не дадут.

Снова повторяют кадры Дня Воли в 2014 году, где несколько протестующих держали растяжку с портретами Степана Бандеры и других лидеров украинских и белорусских националистов времен войны.

— Как такое стало возможно в современном Минске, сложно понять. Одно ясно, что политические договоренности на уровне глав государств почти никак не влияют на общественное мнение в Минске.



Скриншот из сюжета Первого канала

В подтверждение Первый канал приводит кадры из эфира «Белсата» (который по опросу САТИО в 2015 году имел аудиторию меньше 2% белорусов), где обсуждается возможная военная агрессия Россия против Беларуси. Затем упоминается статья с аналогичным посылом на сайте Хартия97. В обоих случаях голос за кадром подчеркивает, что редакции этих СМИ находятся в Польше.

— Все белорусские издания, кроме государственных, явно или тайно поддерживаются западными грантами (эта информация недостоверна, наш сайт — один из примеров, которые ее опровергают, — прим. TUT.BY), - продолжает голос за кадром.

К сюжету подключают директора института Европы РАН Алексея Громыко, внука главы МИД СССР, уроженца Беларуси Андрея Громыко. Он отмечает, что опровергать информацию о возможном вторжении России в Беларусь не нужно, потому что тогда «жизнь превратится в бесконечное опровержение абсурда».

Звучат слова о том, что «администрация Лукашенко» получает от России миллиардные льготы, а Москва обеспечивает белорусскую армию. Снова вставляют комментарий Николая Статкевича:

— Благодаря дотациям, этот человек сохранил власть и не позволяет нам построить нормальную экономику. Люди готовы работать, но на этих огромных заводах все утопает в этих советских методах управления, работе на план, в этой принудиловке.

«Белорусскую элиту» в сюжете упрекают в том, что она «находится на содержании у европейских и американских фондов». Политолог Олег Бондаренко снова говорит о риске потерять Беларусь, как Украину, если в России не будет чиновника, ответственного за развитие «добрых отношений» с Минском и хорошего имиджа России.

Его поддерживает Алексей Громыко, который выступает за большее число программ студенческого и культурного обмена между Беларусью и Россией.



Алексей Громыко. Скриншот из сюжета Первого канала

— Нет младшего и старшего братьев и сестер. В геополитическом, в военнополитическом плане Россия заинтересована в дружбе с Белоруссией. В экономическом — Белоруссия получает больше выгоды от этого членства, чем Россия. Это нормально.

В конце сюжета Первого канала его авторы критикуют и радикальные антибелорусские высказывания от российских комментаторов, такие как заявление экс-директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова, что белорусский язык придумали большевики в 1920-е годы.

Сюжет завершается словами:

— Действительно, есть силы, которые хотели бы увидеть в Минске дым покрышек и горящее российской посольство. И уже есть люди, согласные прыгать. Белорусский президент, который годами выступал как гарант стабильности, фактически позволяет развиваться русофобии. И понятно, что одними скидками на газ невозможно этот процесс остановить.