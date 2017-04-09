Беларусь и Китай в условиях новых мировых вызовов намерены наладить более тесное сотрудничество между правоохранительными ведомствами. Об этом Александр Лукашенко говорили на встрече с членом Госсовета КНР, Министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем. Как сообщает пресс-служба президента, встреча состоялась 10 апреля.



Фото: president.gov.by

«Времена изменились, мир стал очень тесным, преступность — интернациональной. Поэтому перед нами очень большие задачи, которые мы должны решать вместе. Идет серьезный переток людей: белорусы едут в Китай, китайские граждане — в Беларусь. Мы строим много совместных предприятий в Китае, и здесь, в Беларуси, работает много граждан из Китая. Естественно, что со всеми положительными и негативными тенденциями в наших странах идет переток проблем. Поэтому возникает необходимость более активной и тесной работы между правоохранительными ведомствами», — пояснил белорусский президент важность налаживания контактов в правоохранительной сфере.

Беларуси очень интересен опыт Китая ив подготовке к масштабным спортивным состязаниям, так как скоро в Минске пройдут II Европейские игры.

Президент подчеркнул, что белорусская сторона уделяет большое внимание появившимся новым вызовам и обострившимся некоторым старым проблемам — экстремизму, терроризму, сепаратизму. Это зло, против которого активную борьбу ведет Китайская Народная Республика, констатировал Александр Лукашенко, назвав в числе других актуальных мировых проблем современности киберпреступность, активную миграцию. По этим направлениям Беларуси и Китаю еще предстоит выработать серьезные мероприятия для активного сотрудничества.

В свою очередь Го Шэнкунь передал Александру Лукашенко приветствие и самые добрые пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский министр впервые посещает Беларусь, и у него уже сложилось самое благоприятное мнение о стране. Го Шэнкунь отметил хорошие темпы развития белорусской экономки, а также стабильность в обществе. «Как друзья и партнеры, мы рады этому», — сказал китайский гость.

Он выразил мнение, что основой сложившихся хороших контактов между Беларусью и КНР стали постоянные встречи на высшем уровне и «прочная личная дружба между Александром Лукашенко и Си Цзиньпином, которые определили векторы двустороннего сотрудничества».

Данные переговоры президента Беларуси с Министром общественной безопасности Китая состоялись в преддверии планируемой в ближайшие месяцы встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, во время которой предстоит рассмотреть весь комплекс белорусско-китайской повестки дня, в том числе и вопросы безопасности.