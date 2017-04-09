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"Атомэнергомаш" изготовил комплект парогенераторов для второго блока БелАЭС

10.04.2017 13:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Компания «АЭМ-технологии», входящая в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш», завершила изготовление комплекта парогенераторов ПГВ-1000 для второго энергоблока Белорусской АЭС, сообщила пресс-служба Росатома.


Фото предоставлено пресс-службой Росатома

Весь комплект теплообменного оборудования, состоящий из четырех парогенераторов в сборе, был изготовлен на производственной площадке Волгодонского филиала «Атоммаш». Цикл изготовления включал штамповку днищ, сборку-сварку корпусов, набивку теплообменными трубами, а также комплекс контрольных мероприятий. 

В корпус каждого парогенератора было установлено 11 000 нержавеющих труб, общей длиной около 125 километров. На парогенераторах были проведены гидравлические и вакуумные испытания, ультразвуковой, магнитно-порошковый, вихре-токовый контроли и рентгено-гаммаграфирование. В общей сложности специалисты службы технического контроля провели 315 контрольных операций для каждого изделия.

Комплект парогенераторов уже прошел приемку комиссией из представителей белорусской стороны и готовится к отгрузке, которая начнется с открытием навигации.


Фото предоставлено пресс-службой Росатома

Парогенератор относится к изделиям первого класса безопасности. Диаметр — более 4 м, длина аппарата составляет порядка 15 м. Вес оборудования — 340 тонн. Корпус парогенератора представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд с двумя эллиптическими днищами, в средней части которого расположены коллекторы для подвода и отвода горячего теплоносителя. В верхней части корпуса находится паровое пространство, в нижней части корпуса парогенератора располагается поверхность теплообмена. В состав оборудования одного энергоблока входят четыре парогенератора.

Белорусская АЭС — проект по строительству атомной электростанции нового поколения «три плюс» с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 МВт, который реализуется в 18 км от Островца (Гродненская область). Проект реакторной установки станции разработан входящим в АО «Атомэнергомаш» АО «ОКБ Гидропресс». Первый блок БелАЭС введут в строй в 2019 году. Ранее планировалось, что он начнет работать в 2018 году, второй — в 2020-м.

 
 
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