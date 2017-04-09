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Курсы валют: доллар и евро подорожали

10.04.2017 14:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 апр — Sputnik. Доллар и евро подорожали в Беларуси по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, свидетельствуют данные БВФБ.

Нацбанк установил официальные курсы валют:

  • Доллар США — 1,9027
  • Евро — 2,0134
  • 100 российских рублей — 3,3165

Таким образом, на торгах 10 апреля доллар прибавил чуть менее одной копейки. Евро также подорожал, однако незначительно.

Стоимость российского рубля снизилась в понедельник более чем на копейку. Впрочем, российский рубль в Беларуси продолжает держаться на рекордно высоких значениях.

К корзине валют белорусский рубль в понедельник не изменился.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Российский рубль подешевел - теперь за 100 RUB берут на копейку меньше.

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