После довольно бурного конца марта ситуация на вторичном рынке жилья белорусской столицы вроде бы успокоилась. Однако минувшая неделя преподнесла настоящий сюрприз в виде резкого снижения цен на квартиры в Минске. Общий индекс цен предложения опустился за последние 7 дней на 0,6% и сейчас находится у отметки в 1152 $/м2.

Такое резкое недельное изменение – редкость для последнего года. В 2017 году был лишь один случай, когда скорость снижения оказывалась выше. А с мая по декабрь 2016 года таких темпов мы не наблюдали вовсе. К слову, 10-летний минимум цен обновляется уже четвёртую неделю подряд.



