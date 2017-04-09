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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 апреля 2017 года
10.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
После довольно бурного конца марта ситуация на вторичном рынке жилья белорусской столицы вроде бы успокоилась. Однако минувшая неделя преподнесла настоящий сюрприз в виде резкого снижения цен на квартиры в Минске. Общий
Такое резкое недельное изменение – редкость для последнего года. В 2017 году был лишь один случай, когда скорость снижения оказывалась выше. А с мая по декабрь 2016 года таких темпов мы не наблюдали вовсе. К слову, 10-летний минимум цен обновляется уже четвёртую неделю подряд.
Снижение цен на первичном рынке не было таким ощутимым, как на “вторичке”, но и здесь темпы выросли. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,4% и составила 1119 $/м2.
Динамика изменения объема предложения выглядела на прошедшей неделе следующим образом:
В 2017 году предложение квартир сокращалось только по итогам недель, содержащих праздники: Новый год, Рождество и 8 марта. Минувшая неделя стала первой “непраздничной”, когда число выставленных на продажу квартир уменьшилось. Общее сокращение предложения составило довольно внушительные 1,7%.
1-комнатных квартир стало меньше на 1,1%, квартир с двумя комнатами – на 2,2%. Предложение 3-комнаных квартир сократилось незначительно (-0,4%), чего не скажешь о 4-комнатных, которых за неделю стало меньше сразу на 5,4%.
Одна неделя, выбивающаяся из общего тренда, может быть случайностью. Но если ситуация повторится, с высокой долей вероятности можно будет констатировать начало весенне-летнего периода сокращения предложения.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 10 апреля следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
По сравнению с предыдущей неделей темпы снижения цен увеличились у всех без исключения типов квартир. 1-комнатные квартир подешевели в среднем на 0,3%, 2-комнатные – на 0,4%, цены на квартиры с тремя комнатами опустились на 0,6%.
Безусловно, главным сюрпризом минувшей недели стали 4-комнатные квартиры, средний уровень цен на которые опустился сразу на 3%. Выборка “четырёшек” сравнительно небольшая, любые ощутимые колебания объема предложения могут привести к сдвигам среднего ценового уровня. Также сказывается крайне неоднородное распределение цен – значительные доли приходятся на “очень дорогие” и “очень дешёвые” квартиры. Если в какой-то момент одна группа количественно растёт, а другая сокращается, медиана цен также может сильно меняться.
В каком-то смысле минувшая неделя стала “идеальным штормом” для среднего уровня цен на 4-комнатные квартиры, т.к. “сработали” все вышеперечисленные факторы в купе с активным снижением цен по старым объявлениям.
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 10 апреля выглядит следующим образом:
Среди районов города лишь два смогли завершить неделю в “плюсе”. Рост цен в Московском составил 0,1%, в Партизанском – 0,4%. В Заводском и Советском районах динамика цен была нулевой, в остальных районах цены снижались. Наиболее ощутимое падение было зафиксировано в Центральном (-1,4%) и Первомайском (-1,7%) районах.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 692 $/м2 (-0,3%), Витебск – 547 $/м2 (-0,5%), Гомель – 573 $/м2 (-0,6%), Гродно – 690 $/м2 (-0,4%), Могилев – 573 $/м2 (-1,0%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2 949 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,2% и составляет 1476 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте осталась неизменной - 787 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 3 по 10 апреля 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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