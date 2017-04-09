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Standard & Poor’s подтвердило рейтинг Беларуси
10.04.2017 14:13 — Новости Экономики | БДГ
Рейтинги Беларуси подтверждены сразу после урегулирования белорусской стороной затянувшегося экономического конфликта с Россией.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poors подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне «В-« и краткосрочный на уровне «В».
В отчете агенства говорится о сохранении также стабильного прогноза по рейтингу Беларуси. Отметим, что на прошлой неделе Беларусь получила возможность обсудить накопившиеся экономические проблемы с руководством России. 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин
Кроме того, стало известно, что
Отметим, что в феврале этого года другое рейтинговое агентство Fitch Ratings также подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте на уровне «B-» со «Стабильным» прогнозом. Как сообщается в пресс-релизе агентства, краткосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «B», а страновой потолок — на уровне «B-».
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Рейтинги Беларуси подтверждены сразу после урегулирования белорусской стороной затянувшегося экономического конфликта с Россией.
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