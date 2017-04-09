Рейтинги Беларуси подтверждены сразу после урегулирования белорусской стороной затянувшегося экономического конфликта с Россией.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poors подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне «В-« и краткосрочный на уровне «В».

В отчете агенства говорится о сохранении также стабильного прогноза по рейтингу Беларуси. Отметим, что на прошлой неделе Беларусь получила возможность обсудить накопившиеся экономические проблемы с руководством России. 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели долгожданную двухстороннюю встречу и закончили ее на невиданном в последнее время позитиве: все спорные вопросы решены, скоро в Беларусь пойдет российская нефть.

Кроме того, стало известно, что Россия может дать Беларуси очередной кредит , размером в 1 млрд долларов.

Отметим, что в феврале этого года другое рейтинговое агентство Fitch Ratings также подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте на уровне «B-» со «Стабильным» прогнозом. Как сообщается в пресс-релизе агентства, краткосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «B», а страновой потолок — на уровне «B-».