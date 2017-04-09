МИНСК, 10 апр – Sputnik. Цена на природный газ для некоторых категорий потребителей поднялись в Беларуси, сообщили в понедельник в Национальном центре правовой информации.



© Sputnik Виталий Тимкив Лукашенко назвал цену на газ для Беларуси на 2017 год

Решение о корректировке цен постановлением от 4 апреля приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Документ установил новые цены за кубометр природного газа для организаций, которые имеют общежития, а также религиозных организаций, детских домов семейного типа, детских деревень (городков) и детских хосписов.

Цена за кубометр газа для этих категорий потребителей выросла незначительно. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов тариф составит в отопительный период – 0,0911 белорусского рубля за кубометр (было – 0,0908); летом – 0,2853 белорусского рубля (было – 0,2842). Без индивидуальных газовых отопительных приборов – 0,2853 белорусского рубля (было – 0,2842).

Постановление МАРТ вступит в силу 12 апреля этого года.