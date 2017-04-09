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Природный газ подорожал для некоторых белорусов

10.04.2017 16:42 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 апр – Sputnik. Цена на природный газ для некоторых категорий потребителей поднялись в Беларуси, сообщили в понедельник в Национальном центре правовой информации.

Природный газ подорожал для некоторых белорусов
© Sputnik Виталий Тимкив
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Решение о корректировке цен постановлением от 4 апреля приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Документ установил новые цены за кубометр природного газа для организаций, которые имеют общежития, а также религиозных организаций, детских домов семейного типа, детских деревень (городков) и детских хосписов.

Цена за кубометр газа для этих категорий потребителей выросла незначительно. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов тариф составит в отопительный период – 0,0911 белорусского рубля за кубометр (было – 0,0908); летом – 0,2853 белорусского рубля (было – 0,2842). Без индивидуальных газовых отопительных приборов – 0,2853 белорусского рубля (было – 0,2842).

Постановление МАРТ вступит в силу 12 апреля этого года.

 
Теги: Минск
 
 
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Газ станет дороже для компаний с общежитиями, религиозных организаций, детских хосписов и некоторых других потребителей.

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