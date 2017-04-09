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"Разделяем боль и горе семей жертв". Президент и МИД выразили соболезнования Египту после терактов

10.04.2017 16:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко от себя лично и от имени белорусского народа выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху аль-Сиси, а также родным и близким погибших при терактах в Танте и Александрии, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: Reuters

— До глубины души потрясен взрывами в Танте и Александрии, в результате которых погибло и пострадало большое количество египетских граждан. Белорусы разделяют боль и горе семей жертв и скорбят вместе с народом Египта. Особенно ранит то, что это случилось в день, когда египетские христиане с их единоверцами во всем мире отмечают праздник Вербного воскресенья.

Президент подчеркнул, что убийство людей и запугивание общества не могут быть средством достижения никаких целей. «То, что произошло, подтверждает необходимость решительного и солидарного противодействия радикальным группировкам и их идеологии», — отметил Александр Лукашенко.

Свои соболезнования родным и близким погибших выразил и МИД Беларуси.

— Беларусь бескомпромиссно выступает против всех форм терроризма, экстремизма и религиозного радикализма, а также последовательно поддерживает усилия национальных правительств и международного сообщества в борьбе с любыми их проявлениями, — говорится на сайте ведомства.

Днем 9 апреля в Египте один за другим прогремели 4 взрыва, два из них — в храмах. Более 40 человек погибли, около сотни получили ранения. Ответственность за эти теракты взяла на себя группировка «Исламское государство» — и пригрозила новыми атаками. В стране ввели чрезвычайное положение — пока на три месяца.

 
 
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"Особенно ранит то, что это случилось в день, когда египетские христиане с их единоверцами во всем мире отмечают праздник Вербного воскресенья", - говорится в...

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