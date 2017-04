В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Satel объявила о выходе русскоязычной версии мобильного приложения Integra Control Новая версия ПО Integra Control для мобильных уствойств предназначена для удаленного управления системой охранной сигнализации, построенной на базе приемно-контрольных...

Новая версия ПО Integra Control для мобильных уствойств предназначена для удаленного управления системой охранной сигнализации, построенной на базе приемно-контрольных приборов, ПКП, серий Integra и Integra Plus компании Satel, адаптирована под российских потребителей, имеет более дружественный интерфейс и набор дополнительных функций. При этом Integra Control обеспечивает полноценное управление сигнализацией с телефона, работающего на ОС Android или iOS, предусматривает настройку PUSH-уведомлений о происходящих в системе событиях в реальном времени, а также создание МАКРОС-команд для запуска запрограммированных сценариев работы оборудования всей системы. Кроме того, через интерфейс Integra Control с телефона можно управлять и автоматикой здания в рамках системы Умный дом. Перейти на удаленное управление системой охранной сигнализации, построенной на базе ПКП Satel Integra или Integra Plus, со смартфонов и планшетов достаточно просто.Для реализации такого управления потребуется доукомплектовать систему Ethernet-модулем ETHM-1 Plus и установить на телефон бесплатное приложение Integra Control. Все обновления тоже предоставляются бесплатно. При этом функционал Integra Control аналогичен настенным управляющим клавиатурам марки Satel, благодаря чему через это приложение можно осуществлять полноценное управление сигнализацией с телефона. Включать и выключать режим охраны, просматривать журнал событий, проверять состояние системы сигнализации и программировать ПКП.Безопасный обмен данными между ПКП охранной сигнализации и приложением Integra Control осуществляется с использованием 192-битного шифрования. При этом усилить защиту канала связи, по которому выполняется управление сигнализацией с телефона, позволяет решение компании Satel, не требующее получения внешнего IP-адреса для ПКП.Такой функционал системе предоставляет модуль ETHM-1 Plus, средствами которого можно организовать связь ПКП с приложением Integra Control непосредственно через сервер Satel. За счет высокого уровня защиты, полноценного функционала и удобства использования это приложение для телефона обеспечивает более надежную работу с системой сигнализации Integra/Integra Plus.В новой версии ПО Integra Control стал более удобным и понятным пользовательский интерфейс, обновлен вид экрана входа в приложение и добавлены болгарский, голландский, немецкий, русский и украинский языки управления. Упростить управление сигнализацией с телефона позволяют 4 пользовательских меню этого мобильного приложения, в каждом из которых можно назначать до 16 элементов.А также закладки для быстрого просмотра и управления группами, зонами, выходами и другими элементами системы сигнализации. Более того, к этому приложению можно привязать и управлять устройствами домашней автоматики как элементами системы Умный дом. Котлом отопления, системами кондиционирования воздуха, освещения, полива приусадебного участка.Возможность мобильного контроля свыше 128 зон системы позволяет использовать Integra Control 4.1.13 для управления охранной сигнализацией на достаточно крупных объектах. В больших домовладениях, офисах, магазинах. Более того, благодаря МАКРОС-командам приложения одним прикосновением к иконке на экране телефона можно легко запустить сценарии, состоящие из 16 последовательных команд.А за счет индивидуально настраиваемых PUSH-уведомлений управление сигнализацией с телефона становится еще более эффективным. Важно отметить, что в Integra Control 4.1.13 имеется функция резервного копирования для создания собственных настроек и возможность импорта данных с панели управления с помощью QR-кода.www.armosystems.ru